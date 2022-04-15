◇セ・リーグ 阪神3─1広島（2026年5月16日 甲子園）

久しぶりの白星に、少しだけ表情が和らいだ。阪神・村上はあと1死で完封を逃したものの、8回2/3を1失点。6試合ぶりに今季2勝目を手にした。今季最多123球の力投だった。

「最後まで投げきれなかった悔しさがあった。無駄なランナーを出さずに攻めていけたところは良かったかな」

今季過去7登板のうち6度も先制を許していた中、初回を3人で片付けた直後に2点先制してもらい、本来のリズムを取り戻した。左打者7人を並べた広島打線に4回まで完全投球。キレのある直球にカーブやカットボールを効果的に配し、的を絞らせなかった。初めてピンチが訪れたのは5回。坂倉、持丸に安打を浴びて2死二、三塁とされたが、最後は勝田を低めの変化球で投ゴロに封じた。

完封目前の9回は2死一、二塁から坂倉に適時打を浴びて1点を献上。2死一、三塁の場面で交代を告げられた。悔しさも残る一方で、先発として試合をつくる任務を全うし「いい経験だと思って、ここで満足することなく次の試合に臨めるかな」と前を向いた。

帰りを待ってくれるのは愛妻だけではない。「愛犬たちも帰ったらダッシュで来てくれる」。プードルのトトロ、エイトも日々の疲れを吹き飛ばしてくれる大切な存在だ。散歩は、つかの間の癒やしのひととき。「暑すぎても肉球がやけどしちゃったら嫌。寒かったらブルブル震えてるので、それもそれでかわいそう。暑すぎず、寒すぎずの時間を選んで（散歩に）行っています」と目を細める。

練習用グラブには愛犬2匹の刺しゅう＝写真＝を入れる溺愛ぶり。オフには夫人とともに愛犬を連れて京都を訪れ、英気を養ったという。「かわいくて、いとおしくてたまらない。あの子たちのためにも頑張ろうと思ってます」。勝ち星という最高の手土産を持って、愛する家族の元へ向かった。（山手 あかり）

○…村上（神）が8回2/3を5安打1失点、9奪三振の快投で今季2勝目。これで昨年から続く広島戦の連勝を5に伸ばした。また、村上はプロ初登板からデーゲームでいまだ負けなし。通算8試合で4勝0敗。この試合までの3勝はすべて完封だった。

≪投打のヒーロー・佐藤輝明と村上頌樹に質問≫恒例の「TORACOデー」の試合後、2人の小学生女子が投打のヒーロー、村上と佐藤輝に質問をぶつけた。小3の藤原光希さんが「活躍した時の自分へのご褒美は？」と聞くと、「おいしいものを食べること」（村上）、「お風呂にゆっくりつかること」（佐藤輝）と回答。小2の白野夢依（ゆい）さんが「小学校の時、好きな教科は何でしたか？」と尋ねると、佐藤輝が「体を動かすのが好きなので、体育が好きでした」と返し、村上は「自分は算数が好きでした」と答え、場内から歓声が上がった。