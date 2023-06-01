プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのみそ焼き」 「牛肉の柳川風」 「チンゲンサイの煮浸し」 の全3品。
濃い目の味付けの焼き魚と柳川風煮に、あっさりした煮浸しを添えて。

【主菜】サワラのみそ焼き
みそに漬け込む必要なし！　合わせみそをぬって、香ばしく焼きあげました。

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調理時間：20分
カロリー：188Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

サワラ  (切り身)2切れ
  塩  適量 ＜合わせみそ＞
  白みそ  30g
  酒  小さじ1/2
  みりん  大さじ1/2
ミツバ  (葉:飾り)適量

【下準備】

サワラは皮を下にしてバットに並べ、塩を振って10分程置き、キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。グリルは予熱しておく。

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【作り方】

1. 予熱したグリルに分量外のサラダ油をぬり、サワラを並べ、表面にこんがり焼き色がつくまで焼く。

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2. ＜合わせみそ＞を上面にぬり、焼き目が付くまで焼く。器に盛り、ミツバを添える。

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【副菜】牛肉の柳川風
ゴボウの香りが牛肉とよく合います。ご飯がすすむおかずです。

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調理時間：10分
カロリー：328Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)150g
新ゴボウ  1/4本 青ネギ  4~5本 卵  2個
＜合わせだし＞
  だし汁  100ml
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  塩  少々
粉山椒  少々

【下準備】

牛肉は食べやすい大きさに切る。新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、ささがきにして水に放ち、水気をきる。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。

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【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を煮たて、牛肉と新ゴボウを加え、蓋をして中火で3分程煮る。

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2. 青ネギを加えてしんなりしたら、半量の溶き卵を回し入れる。半熟になったら残りの溶き卵を入れ、お好みのかたさに火を通す。器に盛り、粉山椒を振る。

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【副菜】チンゲンサイの煮浸し
程よいシャキシャキ感を残して。あっさりした味付けなので、味の濃いおかずとの相性が良いです。

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調理時間：20分
カロリー：115Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

チンゲンサイ  2株 厚揚げ  1個
だし汁  200ml
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ2
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  薄口しょうゆ  小さじ2
七味唐辛子  適量

【下準備】

チンゲンサイは幅3cmに切り、根元と葉に分ける。厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをし、ひとくち大に切る。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料とチンゲンサイの根元と厚揚げを加えて3分程煮る。

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2. チンゲンサイの葉を加え、しんなりしたら火を止め、10分以上おいて味をなじませる。器に盛り、七味唐辛子を振る。

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