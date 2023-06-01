【今日の献立】2026年5月17日(日)「サワラのみそ焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのみそ焼き」 「牛肉の柳川風」 「チンゲンサイの煮浸し」 の全3品。
濃い目の味付けの焼き魚と柳川風煮に、あっさりした煮浸しを添えて。
【主菜】サワラのみそ焼き
みそに漬け込む必要なし！ 合わせみそをぬって、香ばしく焼きあげました。
調理時間：20分
カロリー：188Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩 適量 ＜合わせみそ＞
白みそ 30g
酒 小さじ1/2
みりん 大さじ1/2
ミツバ (葉:飾り)適量
2. ＜合わせみそ＞を上面にぬり、焼き目が付くまで焼く。器に盛り、ミツバを添える。
【副菜】牛肉の柳川風
ゴボウの香りが牛肉とよく合います。ご飯がすすむおかずです。
調理時間：10分
カロリー：328Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
新ゴボウ 1/4本 青ネギ 4~5本 卵 2個
＜合わせだし＞
だし汁 100ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
塩 少々
粉山椒 少々
2. 青ネギを加えてしんなりしたら、半量の溶き卵を回し入れる。半熟になったら残りの溶き卵を入れ、お好みのかたさに火を通す。器に盛り、粉山椒を振る。
【副菜】チンゲンサイの煮浸し
程よいシャキシャキ感を残して。あっさりした味付けなので、味の濃いおかずとの相性が良いです。
調理時間：20分
カロリー：115Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
だし汁 200ml
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ2
砂糖 小さじ1
塩 少々
薄口しょうゆ 小さじ2
七味唐辛子 適量
2. チンゲンサイの葉を加え、しんなりしたら火を止め、10分以上おいて味をなじませる。器に盛り、七味唐辛子を振る。
濃い目の味付けの焼き魚と柳川風煮に、あっさりした煮浸しを添えて。
【主菜】サワラのみそ焼き
みそに漬け込む必要なし！ 合わせみそをぬって、香ばしく焼きあげました。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：188Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）サワラ (切り身)2切れ
塩 適量 ＜合わせみそ＞
白みそ 30g
酒 小さじ1/2
みりん 大さじ1/2
ミツバ (葉:飾り)適量
【下準備】サワラは皮を下にしてバットに並べ、塩を振って10分程置き、キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。グリルは予熱しておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 予熱したグリルに分量外のサラダ油をぬり、サワラを並べ、表面にこんがり焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
2. ＜合わせみそ＞を上面にぬり、焼き目が付くまで焼く。器に盛り、ミツバを添える。
©Eレシピ
【副菜】牛肉の柳川風
ゴボウの香りが牛肉とよく合います。ご飯がすすむおかずです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：328Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）牛肉 (薄切り)150g
新ゴボウ 1/4本 青ネギ 4~5本 卵 2個
＜合わせだし＞
だし汁 100ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
塩 少々
粉山椒 少々
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切る。新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、ささがきにして水に放ち、水気をきる。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を煮たて、牛肉と新ゴボウを加え、蓋をして中火で3分程煮る。
©Eレシピ
2. 青ネギを加えてしんなりしたら、半量の溶き卵を回し入れる。半熟になったら残りの溶き卵を入れ、お好みのかたさに火を通す。器に盛り、粉山椒を振る。
©Eレシピ
【副菜】チンゲンサイの煮浸し
程よいシャキシャキ感を残して。あっさりした味付けなので、味の濃いおかずとの相性が良いです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：115Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）チンゲンサイ 2株 厚揚げ 1個
だし汁 200ml
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ2
砂糖 小さじ1
塩 少々
薄口しょうゆ 小さじ2
七味唐辛子 適量
【下準備】チンゲンサイは幅3cmに切り、根元と葉に分ける。厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをし、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料とチンゲンサイの根元と厚揚げを加えて3分程煮る。
©Eレシピ
2. チンゲンサイの葉を加え、しんなりしたら火を止め、10分以上おいて味をなじませる。器に盛り、七味唐辛子を振る。
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