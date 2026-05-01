ブンデスリーガ 25/26の第34節 バイエルン・ミュンヘンとケルンの試合が、5月16日22:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミヒ（DF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに13分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ヨシュア・キミヒ（DF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、18分、ケルンのサイード・エルマラ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

だが、22分バイエルン・ミュンヘンが追加点。レナート・カール（MF）のアシストからトム・ビショフ（MF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。3-1とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。コンラート・ライマー（MF）からヨシプ・スタニシッチ（DF）に交代した。

46分、ケルンが選手交代を行う。ジョエル・シュミード（DF）からリントン・マイナ（MF）に交代した。

60分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。マヌエル・ノイアー（GK）、レナート・カール（MF）に代わりヨナス・ウルビヒ（GK）、ミカエル・オリズ（FW）がピッチに入る。

69分、ケルンが選手交代を行う。アレッシオ・カストロモンテス（DF）からイサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に交代した。

その直後の69分バイエルン・ミュンヘンが追加点。レオン・ゴレツカ（MF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールで4-1。3点差となる。ハリー・ケーン（FW）はハットトリックを達成。

71分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ジャマル・ムシアラ（MF）からラファエル・ゲレイロ（DF）に交代した。

81分、ケルンは同時に2人を交代。マリウス・ビュルター（FW）、サイード・エルマラ（MF）に代わりNiang Youssoupha（FW）、ヤン・ティールマン（MF）がピッチに入る。なお、サイード・エルマラ（MF）は負傷による交代とみられる。

83分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。レオン・ゴレツカ（MF）からニコラ・ジャクソン（FW）に交代した。

その直後の83分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）のアシストからニコラ・ジャクソン（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

その後もケルンの選手交代が行われたが

ここで後半終了。5-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。バイエルン・ミュンヘンが5-1で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2026-05-17 00:40:12 更新