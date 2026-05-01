ブンデスリーガ 25/26の第34節 レーバークーゼンとハンブルガーSVの試合が、5月16日22:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、イブラヒム・マザ（MF）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはオットー・シュタンゲ（FW）、ラヤン・フィリップ（FW）、サンビ・ロコンガ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分に試合が動く。ハンブルガーSVのニコラス・カパルド（DF）のアシストからファビオ・ビエイラ（MF）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

62分、レーバークーゼンは同時に3人を交代。ロベルト・アンドリッヒ（MF）、モントレル・カルブレス（FW）、マリク・ティルマン（MF）に代わりエリース・ベンセギル（FW）、アーサー（DF）、ヨナス・ホフマン（MF）がピッチに入る。

63分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ラヤン・フィリップ（FW）からミロ・ムハイム（DF）に交代した。

76分、ハンブルガーSVは同時に3人を交代。オットー・シュタンゲ（FW）、ワルメド・オマリ（DF）、ファビオ・ビエイラ（MF）に代わりユスフ・ポウルセン（FW）、Nandja Shafiq（DF）、ファビオ・バルデ（FW）がピッチに入る。

78分レーバークーゼンが同点に追いつく。ハンブルガーSVの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レーバークーゼンは66分にアーサー（DF）に、またハンブルガーSVは24分にジョーダン・トルナリガ（DF）、78分にニコラス・カパルド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 00:40:17 更新