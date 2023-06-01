栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された事件で、神奈川県川崎市の16歳の少年が逮捕され、4人目の逮捕者となりました。

強盗殺人の疑いで新たに逮捕されたのは、神奈川県川崎市に住む高校生の16歳の少年です。

警察によりますと、16歳の少年は今月14日、仲間と共謀して強盗目的で栃木県上三川町の住宅に侵入し、住人の富山英子さんの胸などを突き刺すなどし、殺害した疑いがもたれています。

防犯カメラなどの捜査などから関与が浮上し、川崎市内で捜査員が発見したということで、警察は認否を明らかにしていません。

この事件をめぐっては事件当日、現場近くで警察官に確保された高校生の16歳の少年が強盗殺人の疑いで1人目の逮捕となった後、自称・高校生の16歳の少年が神奈川県相模原市で緊急逮捕され、16日午前には3人目となる別の16歳の少年が逮捕されています。

新たに逮捕された少年とこれまでに逮捕された3人の関係はわかっていませんが、4人は白い高級外車で事件現場を訪れたということです。警察は、2人目の逮捕者となった自称・高校生の少年が運転免許証を取得できない年齢にもかかわらず、高級外車を運転していたとみて調べています。

警察は、これで実行役全員を逮捕したとしていますが、ほかに指示役などが複数人いるとみています。