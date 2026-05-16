日本代表FW前田大然が歴史に残るゴール！ 首位ハーツとの“優勝決定戦”で劇的決勝弾 セルティックを５連覇へ導く
セルティックに所属する日本代表FW前田大然が歴史に残るゴールを決めた。
前田は第36節のレンジャーズ戦（3-1）で圧巻のバイシクル弾を含む2ゴール、前節のマザーウェル戦（3-2）でもゴールを挙げていたが、首位ハーツと1ポイント差で迎えた最終節でも大仕事をやってのけた。
逆転優勝へ向けて勝利が必要だったセルティックは43分ハーツに失点を許すも、前半ATにアルネ・エンゲルスがPKを沈めて同点で折り返す。その後なかなか追加点を奪えない状況が続いていたものの、87分に左サイドからのクロスを前田が合わせ、ゴール。
前田のリーグ戦5試合連続ゴールの活躍もあり、セルティックは最後の最後で逆転し、リーグ5連覇を達成。昨シーズンからゴール数が減ったことで前田は今シーズン厳しい視線を浴びる時もあったが、シーズン終盤に覚醒し、逆転優勝がかかる大一番でクラブの歴史に残る一撃を決めた。
GOOOOOOOOOOOOL DO CELTIC!— Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 16, 2026
MAEDA! MAEDA! MAEDA! O FUTEBOL É INCRÍVEL!
É final na Escócia. Estamos AO VIVO de graça e com imagens!#EscocêsNoGOAT #CanalGOAT pic.twitter.com/BfL7C44lOx