クリスピー・クリーム・ドーナツの復刻販売が話題♡人気ドーナツTOP5が限定登場

日本上陸20周年を迎えたクリスピー・クリーム・ドーナツから、ファン待望の復刻販売企画がスタート♡総投票数8万超えの『クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票2026』で選ばれた人気ドーナツTOP5が、2026年5月27日（水）より期間限定で登場します。懐かしさを感じるフレーバーからSNS映え抜群のキュートなドーナツまで勢ぞろい。今しか味わえない特別なラインアップをチェックしてみてください♪

ファン投票で選ばれた復刻ドーナツ

今回の復刻販売では、日本でこれまで発売された1,000種類以上のドーナツの中から厳選された5商品が登場します。

第1位に輝いた「ミント チョコ ケーキ」は、378円（イートイン385円）。2019年発売の人気商品で、爽やかなミント風味コーティングとビターチョコの組み合わせが絶妙です。

チョコチップのアクセントも楽しく、ミント好きにはたまらない一品♡

第2位「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」は356円（イートイン363円）。ベルギー生まれのビスケット「ロータス ビスコフ」を贅沢にトッピングした人気コラボ商品です。

ホワイトクリームに広がるカラメルとシナモンの香りが上品で、大人のティータイムにもぴったり。

第3位「アザラシ カスタード」は378円（イートイン385円）。水族館の人気者をモチーフにした愛らしいビジュアルが魅力です。

ホワイトチョコの中には北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリームがたっぷり。見た目も味も癒やされるドーナツです。

スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京 サマーシーズン限定ドリンクが爽やか♡

リッチな味わいの大人系ドーナツも

甘さとコクを楽しみたい方には、第4位「ティラミス クリーム」がおすすめ。価格は378円（イートイン385円）です。

マスカルポーネ入りクリームを包み込んだドーナツに、コーヒーソースとココアパウダーを合わせた本格派。ほろ苦さとクリーミーさのバランスが魅力です。

第5位「ニューヨーク チーズケーキ」は378円（イートイン385円）。

2015年発売の人気商品で、濃厚なクリームチーズ入りフィリングと香ばしいアーモンドクランチ、グラハムクッキーの食感がクセになる味わいです。

さらに、人気商品をまとめて楽しめる「Love 5 ダズン ハーフ（6個）」も登場。価格は1,976円（イートイン2,013円）。

定番のオリジナル・グレーズド®と復刻ドーナツ5種類を一度に味わえる贅沢なセットです♪

※販売期間は2026年5月27日（水）～6月23日（火）予定。なくなり次第終了となります。

※KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外です。

※店舗により価格が異なる場合があります。

※販売方法は予告なく変更になる場合があります。

今だけの復刻ドーナツを楽しんで

20周年の特別企画として実現した、クリスピー・クリーム・ドーナツの復刻販売。長年愛されてきた人気フレーバーが再び楽しめる、ファンにはたまらないイベントです。

懐かしい思い出とともに味わうのはもちろん、初めて出会う“推しドーナツ”を見つけるチャンスにも♡期間限定なので、気になる商品はぜひ早めにチェックしてみてください♪