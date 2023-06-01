豚こまはもう、ほぐさない。まるでふっくら厚切り肉！技アリな『時短マヨチーズ蒸し』
豚こまは〈ほぐさず〉使うと、まるで厚切り肉のような食べごたえになるって、ご存じですか？
作り方は、豚こまに塩と小麦粉を混ぜて、ぎゅぎゅっと押しつけてから焼くだけ。パックの中で成形できて洗いものが少なく、手も汚れないので、クタクタな日でも作れる手軽さです。
蒸し焼きでふっくら、ほぐれるような新食感。いつもと違う豚こま肉の食べごたえに、感激すること間違いなし！
『豚こまのマヨチーズ蒸し』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……300g
ピーマン……2個（約60g）
ピザ用チーズ……40g
〈A〉
小麦粉……大さじ2
塩……小さじ1/2
〈マヨケチャソース〉
マヨネーズ……大さじ2
トマトケチャップ……大さじ1
サラダ油……大さじ1
作り方
（1）豚肉を成形する
豚肉は大きければちぎり、パックに戻し入れて（パックがない場合は、ラップでもOK）Aを加え、フォークでよく混ぜる。ざっくり2等分に分けてラップをかぶせ、パックに強めに押しつけながら8×11cmほどの四角形に成形する。ピーマンは縦半分に切り、へたと種を取る。マヨケチャソースの材料は混ぜる。
（2）焼く
（1）の肉だねをへらなどで取り出してフライパンに並べ、まわりにピーマンを入れてサラダ油を回しかける。中火にかけ、そのまま4〜5分焼き、肉だねの上下を返す。
（3）チーズをのせて蒸し焼きにする
余分な脂を拭いて豚肉にマヨケチャソースを塗り、ピザ用チーズをのせる。ふたをしてチーズが溶けるまで4〜5分焼く。
小麦粉を混ぜて押しつけることで、想像以上の密度に！ 家族ウケ抜群のマヨ×ケチャップ味で、やさしい味わいのひと皿です。
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。