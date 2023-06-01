豚こまはもう、ほぐさない。まるでふっくら厚切り肉！技アリな『時短マヨチーズ蒸し』

豚こまは〈ほぐさず〉使うと、まるで厚切り肉のような食べごたえになるって、ご存じですか？

作り方は、豚こまに塩と小麦粉を混ぜて、ぎゅぎゅっと押しつけてから焼くだけ。パックの中で成形できて洗いものが少なく、手も汚れないので、クタクタな日でも作れる手軽さです。

蒸し焼きでふっくら、ほぐれるような新食感。いつもと違う豚こま肉の食べごたえに、感激すること間違いなし！

『豚こまのマヨチーズ蒸し』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……300g

ピーマン……2個（約60g）

ピザ用チーズ……40g

〈A〉

小麦粉……大さじ2

塩……小さじ1/2

〈マヨケチャソース〉

マヨネーズ……大さじ2

トマトケチャップ……大さじ1

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）豚肉を成形する

豚肉は大きければちぎり、パックに戻し入れて（パックがない場合は、ラップでもOK）Aを加え、フォークでよく混ぜる。ざっくり2等分に分けてラップをかぶせ、パックに強めに押しつけながら8×11cmほどの四角形に成形する。ピーマンは縦半分に切り、へたと種を取る。マヨケチャソースの材料は混ぜる。

（2）焼く

（1）の肉だねをへらなどで取り出してフライパンに並べ、まわりにピーマンを入れてサラダ油を回しかける。中火にかけ、そのまま4〜5分焼き、肉だねの上下を返す。

（3）チーズをのせて蒸し焼きにする

余分な脂を拭いて豚肉にマヨケチャソースを塗り、ピザ用チーズをのせる。ふたをしてチーズが溶けるまで4〜5分焼く。

小麦粉を混ぜて押しつけることで、想像以上の密度に！ 家族ウケ抜群のマヨ×ケチャップ味で、やさしい味わいのひと皿です。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）