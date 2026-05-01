ブンデスリーガ 25/26の第34節 フライブルクとライプチヒの試合が、5月16日22:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）、ヨハン・マンザンビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはヤン・ディオマンデ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ブラジャン・グルーダ（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。フライブルクのヤンニクラス・ベステ（MF）がゴールを決めてフライブルクが先制。

さらに26分フライブルクが追加点。ヨハン・マンザンビ（MF）のアシストからイゴール・マタノビッチ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、33分、ライプチヒのヤン・ディオマンデ（FW）のアシストからアサン・ウエドラオゴ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とフライブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分フライブルクが追加点。ヨルディ・マケンゴ（DF）のアシストからマティアス・ギンター（DF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

60分、フライブルクは同時に2人を交代。ヤンニクラス・ベステ（MF）、ニコラス・ヘフラー（MF）に代わりビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ルーカス・キュブラー（DF）がピッチに入る。

63分、ライプチヒは同時に2人を交代。ベンヤミン・ヘンリヒス（DF）、ブラジャン・グルーダ（MF）に代わりリドル・バク（MF）、アントニオ・ヌサ（FW）がピッチに入る。

72分、フライブルクは同時に2人を交代。マティアス・ギンター（DF）、ヨハン・マンザンビ（MF）に代わりブルーノ・オグバス（DF）、ルーカス・ホラー（FW）がピッチに入る。

73分、ライプチヒは同時に2人を交代。ニコラス・サイバルト（MF）、コンラッド・ハーダー（FW）に代わりティディアム・ゴミス（FW）、ロムロ（FW）がピッチに入る。

75分フライブルクが追加点。イゴール・マタノビッチ（FW）のアシストからデリー・シェアハント（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。フライブルクが4-1で勝利した。

なお、ライプチヒは77分にクリストフ・バウムガルトナー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 00:30:16 更新