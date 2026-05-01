ブンデスリーガ 25/26の第34節 ボルシアＭＧとホッフェンハイムの試合が、5月16日22:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧはMohya Wael（MF）、ハリス・タバコビッチ（FW）、ウーゴ・ボーリン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）、高井 幸大（DF）はベンチからのスタートとなった。

14分に試合が動く。ボルシアＭＧのMohya Wael（MF）のアシストからウーゴ・ボーリン（MF）がゴールを決めてボルシアＭＧが先制。

さらに23分ボルシアＭＧが追加点。ハリス・タバコビッチ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とボルシアＭＧがリードしてハーフタイムを迎えた。

47分にホッフェンハイムのティム・レンペール（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

55分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。アンドレイ・クラマリッチ（FW）からアレクサンダー・プラス（MF）に交代した。

67分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。アルビアン・ハジダリ（DF）、フィスニク・アスラニ（FW）に代わりグリシャ・プロメル（MF）、コール・キャンベル（MF）がピッチに入る。

67分、ボルシアＭＧは同時に3人を交代。Mohya Wael（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）、ウーゴ・ボーリン（MF）に代わりフランク・オノラ（MF）、ジョバンニ・レイナ（MF）、ロビン・ハック（MF）がピッチに入る。

74分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ハリス・タバコビッチ（FW）に代わり町野 修斗（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

76分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。ベルナルド（DF）、バズーマナ・トゥーレ（MF）に代わりケビン・アクポグマ（DF）、アダム・フロジェク（FW）がピッチに入る。

81分ボルシアＭＧが追加点。ニコ・エルベディ（DF）のアシストからケビン・ディクス（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

86分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。フィリップ・サンダー（MF）からティム・クラインディーンスト（FW）に交代した。

後半終了間際の90+2分ボルシアＭＧが追加点。ロビン・ハック（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

ここで後半終了。4-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ボルシアＭＧが4-0で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は74分から交代で出場した。89分にイエローカードを受けている。高井 幸大（DF）は出場しなかった。

2026-05-17 00:30:24 更新