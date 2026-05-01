ブンデスリーガ 25/26の第34節 ウニオン・ベルリンとアウクスブルクの試合が、5月16日22:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、リバン・ブルク（MF）、イリヤース・アンサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、メルト・ケミュール（MF）、アントン・カデ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ウニオン・ベルリンのアンドラス・シェーファー（MF）のアシストからアンドレイ・イリッチ（FW）がゴールを決めてウニオン・ベルリンが先制。

さらに42分ウニオン・ベルリンが追加点。オリバー・バーク（FW）のアシストからアンドレイ・イリッチ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とウニオン・ベルリンがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ウニオン・ベルリンが追加点。リバン・ブルク（MF）のアシストからアンドラス・シェーファー（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

55分、アウクスブルクは同時に2人を交代。ヤニック・カイテル（MF）、メルト・ケミュール（MF）に代わりアンノア・マッセンゴ（MF）、ロドリゴ・リベイロ（FW）がピッチに入る。

62分、アウクスブルクは同時に2人を交代。クリスラン・マツィマ（DF）、マリウス・ボルフ（MF）に代わりノアカイ・バンクス（DF）、マッズ・ペデルセン（DF）がピッチに入る。

65分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。クリストファー・トリメル（DF）、イリヤース・アンサ（FW）に代わりヨシプ・ユラノビッチ（DF）、鄭 優営（MF）がピッチに入る。

71分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。リバン・ブルク（MF）からティム・スカルケ（MF）に交代した。

77分、アウクスブルクが選手交代を行う。ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）からOgundu Uchenna（FW）に交代した。

86分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。オリバー・バーク（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）に代わりドミトロ・ボグダノフ（FW）、レオポルド・ケルフェルト（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分ウニオン・ベルリンが追加点。鄭 優営（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

ここで後半終了。4-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ウニオン・ベルリンが4-0で勝利した。

なお、ウニオン・ベルリンは24分にオリバー・バーク（FW）、26分にクリストファー・トリメル（DF）、70分にアルヨッシャ・ケムレイン（MF）に、またアウクスブルクは63分にアンノア・マッセンゴ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 00:30:28 更新