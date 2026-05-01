ブンデスリーガ 25/26の第34節 ハイデンハイムとマインツの試合が、5月16日22:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の7分に試合が動く。マインツのフィリップ・ティーツ（FW）がヘディングシュートを決めてマインツが先制。

さらに43分マインツが追加点。フィリップ・ティーツ（FW）のアシストからナディエム・アミリ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マインツが0-2で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

2026-05-17 00:30:33 更新