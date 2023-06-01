塩貝が途中出場のヴォルフスブルクが大一番に３−１勝利、入れ替え戦へ！日本人トリオが所属のザンクトパウリは最下位で無念の２部降格【ブンデスリーガ最終節】
現地時間５月16日に開催されたブンデスリーガの最終節で日本代表に選出された塩貝健人を擁する16位のヴォルフスブルクが、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人トリオが所属する18位のサンクトパウリとアウェーで対戦した。
藤田と安藤が先発した37分に先制すると、57分に追いつかれたものの、64分にCKから相手GKのオウンゴールで勝ち越し。88分にも追加点を奪い、勝点26で並ぶ相手との大一番に３−１で勝利を収めた。
この結果、２部16位の入れ替え戦行きが決定。一方のザンクトパウリは最下位で無念の降格が決定した。
なお、塩貝は88分、原は後半アディショナルタイム２分から途中出場をしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】包囲するバイエルン４選手を無力化した圧巻プレー→味方が超決定機逸
藤田と安藤が先発した37分に先制すると、57分に追いつかれたものの、64分にCKから相手GKのオウンゴールで勝ち越し。88分にも追加点を奪い、勝点26で並ぶ相手との大一番に３−１で勝利を収めた。
この結果、２部16位の入れ替え戦行きが決定。一方のザンクトパウリは最下位で無念の降格が決定した。
なお、塩貝は88分、原は後半アディショナルタイム２分から途中出場をしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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