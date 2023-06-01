88分から途中出場した塩貝。(C)Getty Images

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　現地時間５月16日に開催されたブンデスリーガの最終節で日本代表に選出された塩貝健人を擁する16位のヴォルフスブルクが、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人トリオが所属する18位のサンクトパウリとアウェーで対戦した。

　藤田と安藤が先発した37分に先制すると、57分に追いつかれたものの、64分にCKから相手GKのオウンゴールで勝ち越し。88分にも追加点を奪い、勝点26で並ぶ相手との大一番に３−１で勝利を収めた。
　
　この結果、２部16位の入れ替え戦行きが決定。一方のザンクトパウリは最下位で無念の降格が決定した。

　なお、塩貝は88分、原は後半アディショナルタイム２分から途中出場をしている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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