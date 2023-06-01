【キン肉マン キンケシ27】 5月第3週 発売 価格：1回200円

バンダイは、ガシャポン「キン肉マン キンケシ27」を5月第3週に発売する。価格は1回200円。

本商品は「キン肉マン」に登場する超人たちを再現したミニフィギュア「キンケシ」シリーズ第27弾。本弾ではテリーマン、キン肉マンをはじめ、キン肉マン マリポーサ、キン肉マン ゼブラ、マンモスマン、ジェロニモvsサンシャインが登場する。

カラーはペールオレンジと青の2色が用意されており、テリーマンはさらにカラーリングver.がラインナップしている。

ポーズも、肉のカーテンの構えをするキン肉マンやノーズ・フェンシング・ロケットの構えをとるマンモスマン、アパッチのおたけびを放つジェロニモと苦しむサンシャインが表現され、印象的なシーンが再現されている。

テリーマン（ペールオレンジver.）

テリーマン（青ver.）

テリーマン（カラーリングver.）

キン肉マン（ペールオレンジver.）

キン肉マン（青ver.）

キン肉マン マリポーサ（ペールオレンジver.）

キン肉マン マリポーサ（青ver.）

キン肉マン ゼブラ（ペールオレンジver.）

キン肉マン ゼブラ（青ver.）

ノーズ・フェンシング・ロケット（マンモスマン）（ペールオレンジver.）

ノーズ・フェンシング・ロケット（マンモスマン）（青ver.）

アパッチのおたけび（ジェロニモvsサンシャイン）（ペールオレンジver.）

アパッチのおたけび（ジェロニモvsサンシャイン）（青ver.）

(C)ゆでたまご・東映アニメーション

(C)ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。