プレミアムガシャポン「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート１」5月第3週発売！
【機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート１】 5月第3週 発売 価格：1回600円
(C)創通・サンライズ (C)SOTSU・SUNRISE
バンダイは、プレミアムガシャポン「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート１」を5月第3週に発売する。価格は1回600円。
「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド」が、仕様やカラーを変えて再登場する。球状から組み立てて「機動戦士ガンダム」に登場するザクの頭部精密モデルが完成。カプセルレスでボリュームがあるモデルができる。
「シャア専用ザクII（リアルタイプカラー）」、「ユーマ・ライトニング専用ザクII」、「高機動試作型ザク」、「ザクタンク（グリーン・マカク）」の4種がラインナップしている。
MS-06S シャア専用ザクII（リアルタイプカラー）
MS-06RD-4 高機動試作型ザク
MS-06R-1A ユーマ・ライトニング専用ザクII
MS-06V-6 ザクタンク（グリーン・マカク）
(C)創通・サンライズ (C)SOTSU・SUNRISE
※発売日は流通により前後する場合があります。