【機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート１】 5月第3週 発売 価格：1回600円

バンダイは、プレミアムガシャポン「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート１」を5月第3週に発売する。価格は1回600円。

「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド」が、仕様やカラーを変えて再登場する。球状から組み立てて「機動戦士ガンダム」に登場するザクの頭部精密モデルが完成。カプセルレスでボリュームがあるモデルができる。

「シャア専用ザクII（リアルタイプカラー）」、「ユーマ・ライトニング専用ザクII」、「高機動試作型ザク」、「ザクタンク（グリーン・マカク）」の4種がラインナップしている。

MS-06S シャア専用ザクII（リアルタイプカラー）

MS-06RD-4 高機動試作型ザク

MS-06R-1A ユーマ・ライトニング専用ザクII

MS-06V-6 ザクタンク（グリーン・マカク）

(C)創通・サンライズ (C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。