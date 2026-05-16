CONVERSEの限定モデルに新色パープル登場♡大人映えするONE STAR J VTG

ヴィンテージ感と洗練されたデザインを兼ね備えたCONVERSEの限定ライン「TimeLine（タイムライン）」から、特別感たっぷりの新作「ONE STAR J VTG（ワンスター J VTG）」が登場♡1974年当時のオリジナルカラーを再現したパープルモデルは、クラシカルな雰囲気と今っぽさを両立した一足です。2026年5月22日より順次発売される注目モデルの魅力をたっぷりご紹介します。

ヴィンテージ感漂う限定デザイン

「ONE STAR J VTG」は、1974年に誕生したワンスターのディテールを忠実に再現したモデル。

今回採用されたパープルカラーは、これまでTimeLineシリーズで展開されていなかった希少なオリジナルカラーです。

当時のワンスターをベースにラスト設計を行い、アッパーパターンや星のサイズ、ヒールラベルなど細かなディテールまで丁寧に再構築。ヴィンテージスニーカー好きにはたまらない仕上がりになっています。

さらに、TimeLine独自のタグやオリジナルカートンも付属。限定ラインならではのスペシャル感が詰まった一足です♪

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国産スエードならではの上質感

アッパーには、柔らかな風合いが魅力の国産スエードを採用。履き始めから足に馴染みやすく、履き込むほどに味わいが増していくのもポイントです。

スエード特有の経年変化を楽しめるため、長く愛用したい方にもぴったり♡カジュアルスタイルはもちろん、フェミニンコーデの外しアイテムとして取り入れるのもおすすめです。

カラーはパープル1色展開。深みのある絶妙な色味で、デニムやモノトーンコーデに合わせるだけでもおしゃれな印象に仕上がります。

素材は、アッパーにスエード、アウトソールにはラバーを使用。サイズ展開は23.0～28.0cm、29.0cmとなっています。

抽選販売情報もチェック

「ONE STAR J VTG」の価格は33,000円（税込）。2026年5月22日より取り扱い各店舗にて順次発売されます。

また、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPでは、2026年5月12日（火）11:00より先行抽選販売の受付をスタート。

受付期間は5月21日（木）9:00までとなっており、当選者には発売日当日の朝にメールで通知されます。

限定ラインならではの人気モデルとなりそうなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

※抽選詳細は商品ページをご確認ください。

大人の足元を彩る特別な一足♡

クラシックな魅力を残しながら、現代らしい感性でアップデートされた「ONE STAR J VTG」。上質な国産スエードと存在感のあるパープルカラーが、大人のカジュアルスタイルをぐっと格上げしてくれます♡

履くほどに愛着が増す特別な一足で、毎日のコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか♪