ボルシアMGvsホッフェンハイム スタメン発表
[5.16 ブンデスリーガ第34節](ボルシアパルク)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 29 ジョー・スカリー
MF 38 H. Bolin
FW 15 ハリス・タバコビッチ
FW 36 W. Mohya
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 14 高井幸大
MF 9 フランク・オノラ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
FW 11 ティム・クラインディエンスト
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 13 ベルナルド
DF 21 アルビアン・ハジダリ
DF 34 ブラディミール・ツォウファル
MF 7 レオン・アブドゥラフ
MF 11 フィスニク・アスラニ
MF 18 バウター・ブルヘル
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 29 バズマナ・トゥレ
FW 19 ティム・レンペール
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 10 ムハンマド・ダマール
FW 20 コール・キャンベル
FW 23 アダム・フロジェク
FW 33 マックス・モアステット
監督
クリスティアン・イルツァー
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 29 ジョー・スカリー
MF 38 H. Bolin
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 14 高井幸大
MF 9 フランク・オノラ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
FW 11 ティム・クラインディエンスト
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 13 ベルナルド
DF 21 アルビアン・ハジダリ
DF 34 ブラディミール・ツォウファル
MF 7 レオン・アブドゥラフ
MF 11 フィスニク・アスラニ
MF 18 バウター・ブルヘル
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 29 バズマナ・トゥレ
FW 19 ティム・レンペール
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 10 ムハンマド・ダマール
FW 20 コール・キャンベル
FW 23 アダム・フロジェク
FW 33 マックス・モアステット
監督
クリスティアン・イルツァー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります