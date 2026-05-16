[5.16 ブンデスリーガ第34節](ボルシアパルク)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 29 ジョー・スカリー

MF 38 H. Bolin

FW 15 ハリス・タバコビッチ

FW 36 W. Mohya

控え

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 14 高井幸大

MF 9 フランク・オノラ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 25 ロビン・ハック

FW 11 ティム・クラインディエンスト

FW 18 町野修斗

監督

オイゲン・ポランスキ

[ホッフェンハイム]

先発

GK 1 オリバー・バウマン

DF 5 オザン・カバク

DF 13 ベルナルド

DF 21 アルビアン・ハジダリ

DF 34 ブラディミール・ツォウファル

MF 7 レオン・アブドゥラフ

MF 11 フィスニク・アスラニ

MF 18 バウター・ブルヘル

MF 27 アンドレイ・クラマリッチ

MF 29 バズマナ・トゥレ

FW 19 ティム・レンペール

控え

GK 37 ルカ・フィリップ

DF 2 ロビン・フラナーチ

DF 22 アレクサンダー・プラス

DF 25 ケビン・アクポグマ

MF 6 グリシャ・プレメル

MF 10 ムハンマド・ダマール

FW 20 コール・キャンベル

FW 23 アダム・フロジェク

FW 33 マックス・モアステット

監督

クリスティアン・イルツァー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります