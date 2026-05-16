大人に似合う「おしゃれ服」→【ZARA】にあり！ 40・50代が狙いたい「上品スカート」

春夏のワードローブに、どんな服を迎えよう。悩んでいるミドル世代におすすめしたいのは、一点投入で上品なムードをまとえるスカート。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人に似合うきれいめアイテムをご紹介。レースやプリーツで女性らしさを引き出してくれるスカートを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しんでみて。

上品な裾レースがさり気ないアクセントに

【ZARA】「レースミディスカート」\5,990（税込）

スタイルアップが期待できる、スラリとしたタイトなシルエットのミディスカート。裾にあしらわれた上品なレースが、コーデに華やぎを添えてくれそうです。きれいめなシャツと合わせた着こなしはもちろん、パーカーを投入してテイストMIXに仕上げるのも今の気分。バックスリットが入っているため、足捌きも良さそうです。

個性を発揮するランダムプリーツ

【ZARA】「ZWコレクション プリーツロングスカート」\8,590（税込）

不規則なプリーツが、着こなしに新鮮な表情を与えてくれるスカート。アシンメトリーになった裾も、遊び心を感じさせます。ウエストはゴム仕様でリラクシーに穿けそう。シンプルなトップスと合わせるだけでサマ見えが狙えて、忙しい大人女性の強い味方になる予感。シャツやブラウスならきれいめに、Tシャツを投入すれば程よくカジュアルにも着られます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。