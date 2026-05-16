フリーの谷尻萌アナウンサーが爽やかな着物姿を披露し反響を呼んでいる。

谷尻アナは１６日、自身のインスタグラムに「こんにちは どんな日々をお過ごしですか？私は最近は茶道と着付けにすっかり夢中だよ〜」と書き出すと、「着物つながりで、、少し前に地元京都でお友達と着物を着て散策した時の写真を載せておきます レトロ喫茶でまったりできて嬉しかったな〜」と振り返り、淡いミント色の着物に身を包んだ姿を複数アップした。

「ずっと行きたいと思っていた山縣有朋の別荘 無鄰菴にも行けて嬉しかった 一緒にお抹茶をいただいたんだけど心がどんどん解れていく感覚があったわ〜〜 最近は京都のお庭の写真ばかりみているのでお庭に興味が出てきたんやと思う」と近況を明かした。さらに「着付けの勉強をしているとお気に入りやけど 歩いていてちょっと着崩れてきちゃった写真とかが載せにくくなってきてるわ〜」と苦労もつづった。

この投稿には「レトロ喫茶にぴったりな着こなしですね」「今日も京美人」「お着物と京都とお茶道と全てが一致してすごく魅力的で素敵です」「週末に着物姿の、そして癒しの素敵な写真をありがとうございます」などの声が寄せられている。