俳優の染谷将太さん（33）が16日、主演映画『廃用身』（全国公開中 配給：アークエンタテインメント）の公開記念舞台挨拶に登場。最近、衝撃を受けたことを明かしました。

映画は、外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊さんの小説『廃用身』が原作。老齢期医療や介護の現場で、廃用身（まひなどにより、回復の見込みがない手足のこと）をめぐる医師と患者、その家族のあり方などを問うヒューマンサスペンスです。

染谷さんは、医療の限界を超えたいと力強く訴え、理想を追い求めるあまり、合理性と狂気の危ういはざまへと踏み込んでいく主人公である医師・漆原糾（うるしはら・ただす）を演じます。

■染谷将太「うれしさと旅立っていく寂しさ」

染谷さんは作品が公開された心境について「いつも作品が公開される時って、うれしさと旅立っていく寂しさみたいなものがあるんですけど、『廃用身』はなんとも言葉にできないある種の緊張感が漂うといいますか。ドキドキしています」と明かしました。

また、オファーされた時のことを振り返り、「勇気のいる役でしたので、ただそれでメールで“よろしくお願いします”って送るのもすごく自分の中では気持ち悪くて」と話し、「（監督に）会わせていただいて、面と向かってお伝えしたくて。2人で握手して“頑張りましょう”っていう日をすごく、今思い出しました」と語りました。

さらに、映画の原作が“衝撃作”として話題を呼んだことにちなみ、最近衝撃を受けたことについて聞かれた染谷さんは、「ずっと地方に撮影に行っていたんですね。大阪にいたんですけど、気づいたら3キロぐらい太ってました」と明かしました。

司会者から何を食べたのか聞かれると、「焼き肉とかもどこ入ってもハズレがないというか。ちょっと食べ過ぎましたね。気づいたら焼き肉屋にいるみたいな。衝撃でしたね、久々に家帰って体重計乗った時。衝撃というかショックで･･･」と話しました。