クチュールアップがリニューアル♡上向きまつ毛続く新マスカラ登場

毎日のアイメイクをもっと美しく仕上げたい方に注目の新作が登場♡「クチュールアップ ロング＆カールマスカラ」が、カール力をアップして2026年6月1日（月）よりリニューアル発売されます。まるで自まつ毛がそのまま伸びたような自然なロング感※1はそのままに、長時間続く上向きカールを実現。さらにスタイリッシュな新パッケージへと進化し、毎日のメイク時間をより楽しく彩ってくれるアイテムです。※1 メイクアップ効果

自然に伸びるロングまつ毛へ

「クチュールアップ ロング＆カールマスカラ」は、繊維がまつ毛に密着することで、重ねるほどに自然な長さを演出してくれるロングタイプのマスカラです。

こまわりの利くスリムフィットブラシを採用しており、細かなまつ毛までしっかりキャッチ。目頭や下まつ毛にも塗りやすく、まつ毛1本1本を美しくセパレートしながら仕上げてくれます。

カラーは使いやすい全2色展開。ぱっちり印象的な目元を叶える「01 ブラック」と、やわらかく抜け感のある「02 ダークブラウン」がラインアップされています。

クチュールアップ ロング＆カールマスカラ



価格：各1,980円（税込）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です

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カール力アップで美しい仕上がり続く

今回のリニューアルポイントは、さらに進化したカールキープ力♡カールフィックス成分とカールキープ成分を配合し、塗りたての上向きまつ毛を1日中※2キープしてくれます。

さらに、汗・水・涙・皮脂に強いウォータープルーフ処方で、にじみにくいのも魅力。ラスティングポリマー配合により、美しい仕上がりを長時間キープできます。

また、メイクしながらまつ毛ケアができる美容液成分入りなのも嬉しいポイント。

ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノール、加水分解ケラチン（まつ毛保護成分）、シルク、ヒアルロン酸Na（うるおい成分）を配合し、まつ毛をやさしくケアします。

ウォータープルーフでありながら、お湯でふやかしていつもの洗顔料でオフできる手軽さも魅力です♪

※2 日中の活動時間

アイライナーも好評販売中♡

クチュールアップシリーズでは、「クチュールアップ ラスティングアイライナー」も好評販売中です。極細ラインが描きやすく、肌にピタッと密着。美しいラインを長時間キープしてくれるアイテムとなっています。

クチュールアップ ラスティングアイライナー



価格：各1,980円（税込）

カラー：01 ブラック、02 ダークブラウン

＊表示価格はメーカー希望小売価格です

毎日のメイクをもっと楽しく♡

リニューアルした「クチュールアップ ロング＆カールマスカラ」は、自然なロング感と上向きカールを両立した、大人女性にも使いやすい優秀アイテム♡

汗や涙に強いのに、お湯＋洗顔料で簡単にオフできる使いやすさも魅力です。ブラックとダークブラウンの2色展開なので、なりたい印象に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

毎日のアイメイクにぜひ取り入れてみてください♪