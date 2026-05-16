◆スコットランド１部 ▽第３８節 セルティック３―１ハーツ（１６日、セルティック・パーク）

北中米Ｗ杯の日本代表に選出されたセルティックのＦＷ前田大然は１６日、ホームで今季最終戦のハーツ戦に１トップで先発出場し、逆転優勝となる決勝ゴールを決めた。ＦＷ旗手怜央はベンチ外だった。

ともに勝てば無条件で優勝が決まる一戦。前半４３分にコーナーキックからハーツが先制したが、同追加タイムにセルティックがＰＫを獲得。同点に追いついた。後半は終始セルティックペースながらゴールを奪えずにいたが、後半４２分クロスに反応した前田が決勝のネットを揺らした。一時はオフサイド判定となったが、ＶＡＲで覆ると、前田は涙を流しながら両手を突き上げた。

これで、セルティックが逆転でハーツをかわし、５連覇を達成。セルティックは終了間際に３点目を決め、熱狂した観客は終了を待たずにピッチに乱入。前田ももみくちゃになり、手荒い祝福を受けた。ハーツは１９５９〜６０シーズン以来、６６年ぶり優勝にあと１歩届かなかった。

１５日に北中米W杯の日本代表に選出された前田は、セルティックでの直近公式戦６戦８発と絶好調。三笘薫（ブライトン）、南野拓実（モナコ）を負傷で欠いた森保ジャパンにとって、絶好調の前田の存在は頼もしい限りだ。