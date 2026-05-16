タレントのはるな愛（53）は5月13日に自身のInstagramを更新し、米ロサンゼルスのドジャースタジアムでドジャース戦を観戦したことを報告した。試合ではドジャースの大谷翔平（31）が12試合＆53打席ぶりとなる7号本塁打を放ち、現地観戦のはるなにとって忘れられない一戦となったようだ。

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公開された写真では、はるなが白いニット帽をかぶり、ドジャースタジアム前で笑顔のセルフィーを撮影している。背景にはワールドチャンピオンを記念した壁面ビジュアルやヤシの木が写り、夜の球場ならではの高揚感が伝わる1枚となっている。投稿では「大谷さん。山本さん。チームのみなさんおつかれさまでした！」とつづり、スタジアムに誘ってくれた知人への感謝とともに「最高の思い出になりました！！また生で見たいです！！」と興奮を伝えた。

【画像】ドジャースタジアム前で笑顔を見せるはるな愛（画像ははるな愛公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「はるな愛さん、素敵で魅力的で可愛いくてめっちゃめっちゃ綺麗過ぎです」「愛ちゃん ちゃんと女性だね キレイだし大好き」といった声が寄せられている。