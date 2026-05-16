NBA Japan公式Instagramは5月13日に投稿を更新し、ロサンゼルス・レイカーズの八村塁（28）が試合後会見で見せたユーモラスな一幕を公開した。レイカーズは5月12日、オクラホマシティ・サンダーとのプレイオフ西地区準決勝第4戦に敗れ、シリーズ敗退が決定。八村は25得点を挙げる活躍を見せたが、試合後のインタビュー中にレブロン・ジェームズ（41）が現れると、席を譲るような形で会見を切り上げた。

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公開された動画では、白いTシャツ姿の八村が、会見場でマイクを前に受け答えしている。そこへレブロンが姿を見せると、八村はすぐに振り向いて「I’m done?」と確認するように席を立った。あまりに自然で早い交代劇に周囲から笑い声が上がり、敗退直後の会見場に思わず和やかな空気が広がっている。

【画像】試合後会見でマイクを前に座る八村（画像はNBA Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「偉くなっても先輩に譲るところと早くインタビュー終わりたい2つのユーモア大好きだな！」「いやー、レブロンが現れた瞬間に、I’m done? 素晴らしい絶妙なタイミング！」「これきっと、日本人ならではの先輩を大事にする心遣いと塁の絶妙なタイミングがアメイジングすぎて生まれた笑いだと思うんだけど」「早すぎやん、塁！」といった声が寄せられている。