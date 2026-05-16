BNLイタリア国際
大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日
開催地：イタリア ローマ
コート：クレー（赤土）
結果：[ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク] 1 - 2 [マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス]

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　BNLイタリア国際第12日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス準決勝で、ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクと第2シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが対戦した。
　第1セットはニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが7-6で先取。第2セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが7-5で奪い返すと、第3セットもマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが10-2で制し、マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 22:32:10 更新