１票差で現職が勝利した３月２２日投開票の栃木県那須町長選について、県選挙管理委員会は１６日、県庁で全票の再点検を行った。

再点検の結果、有効か無効か判断するのが難しい疑問票として、投票総数１万５６６票のうち７９０票を抽出した。

再点検は同日午前９時から行われ、冒頭のみ報道陣に公開された。県選管の職員２５人が点検作業に参加し、投票用紙１枚の記載内容を職員５〜６人が目視で確認した。

県選管によると、疑問票は▽候補者の氏名の漢字が誤っている▽字が判読しづらい▽候補者名が混ざって記されている――などを抽出したという。職員の作業後、当選者と次点両陣営の立会人が１票ずつ内容を確認し、午後７時頃に終了した。県選管の金田尊男委員長は「最終的な裁決に納得性を持たせるため、少しでも疑義が生じたものは幅広く抽出するよう職員に指示した」と話した。

３人で争われた那須町長選は、現職の平山幸宏（ゆきひろ）氏が５０９９票で当選し、小山田典之（のりゆき）氏が５０９８票で次点となった。小山田氏の陣営は、「平山ひろゆき」と書かれた票が平山氏の有効票となっているのに、「小山田ゆきのり」は無効となっているなどと主張。町選管は４月、再点検を実施し、票差が拡大。小山田氏の陣営は県選管に審査を申し立てていた。

県選管は５月２８日から計３回、選挙管理委員会を開き、疑問票について、過去の判例と照らし合わせながら１票ずつ判断を下す。６月上旬をめどに最終的な裁決を出す予定だ。