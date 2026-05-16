もう試した？【ミスド】期間限定♡「ドリンク・ドーナツ」をチェック

毎回新作が登場するたびに、楽しみにしている人も多いであろう【ミスタードーナツ】の期間限定メニュー。今回も、ちょっとユニークで美味しそうなドリンクとドーナツが登場中です。特に、今回の期間限定メニューで特徴的なのは、その“食感”。食感も味も楽しめるメニューで、リフレッシュできるひとときを過ごしませんか。カフェタイムにぴったりなミスドの期間限定「ドリンク・ドーナツ」を、ぜひお見逃しなく。

シャリシャリともぐもぐを楽しめるフローズンドリンク

9月下旬までの期間限定で登場している、フローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」。2種類のラインナップのうち、こちらは「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」です。香港のデザート「ヨンジーガムロ」をヒントにしたドリンクで、もぐもぐと具材を噛みしめる食感と氷のシャリシャリした歯ざわりも楽しめるのだとか。マンゴーゼリーやグレープフルーツゼリー、パールタピオカが入った冷たいドリンクは、@ftn_picsレポーターKaori.Fさん曰く「常夏のデザートのような雰囲気」とのこと。

角切り果肉とナタデココが美味しさを後押し

「シャリもぐフルーツフローズン」の2種類めは、「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」。こちらは、台湾のデザート「フォンリービン」から着想を得ており、角切りのパイナップル、パインゼリー、ナタデココ、パイン味の氷が使われています。レポーターKaori.Fさん曰く「角切り果肉のしっかりとした存在感や、ナタデココの弾むような食感もアクセント」なのだそう。食後の口直しにもぴったりかも。

シャクッとほどける新感覚ドーナツ

シンプルな見た目の新作ドーナツ「サクぽふん」は、5月下旬までの期間限定販売です。台湾のドーナツをイメージしており、ドーナツの表面にオリジナルの液をつけて揚げてあるところがポイント。レポーターKaori.Fさんによると、「シャクッと軽くほどけるような食感」なのだとか。画像の「サクぽふん カスタードシュガー」は、カスタードが香るシュガーがまぶされており、コクのある味わいを楽しめそう。シュガー、ドーナツ表面、ドーナツ生地と、噛みしめれば多彩な歯ざわりも実感できるはず。

食べ比べしたくなるミルクシュガー味も必見！

こちらはミルク風味のシュガーをまぶした「サクぽふん ミルクシュガー」。レポーターKaori.Fさんによれば、「やさしい甘さで、ほんのりバターのような風味も」とのことで、甘すぎるドーナツが苦手な人はぜひ食べてみて。まずはこの新感覚のドーナツをシンプルに味わってみたい人も、こちらのミルクシュガー味がおすすめ。5月下旬までの期間限定メニューで、無くなり次第終了とのことなので、終売時期が近いかも。気になる人は、急いでミスドに駆けつけて！

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino