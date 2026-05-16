バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 制限時間は1分。意外と思いつかない単語に、あなたの脳も刺激されるはずです。パズル感覚で楽しみながら、スキマ時間に脳トレに挑戦してみてくださいね。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのあるあの言葉に大変身します。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に正解を導き出しましょう！

問題：「い は つ ぶ ろ う」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

い は つ ぶ ろ う

ヒント：最後の文字は「つ」

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正解：ろうはいぶつ

正解は「ろうはいぶつ」でした。

▼解説
正解は、身体にとって不要な「老廃物（ろうはいぶつ）」でした！ 「ぶ」や「ろ」といった特徴的な文字から、ワードを連想するのが早く解くコツです。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)