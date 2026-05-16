指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が１６日、神戸ワールド記念ホールでグループ初のアリーナツアー「喝采パレード」の兵庫公演を開催。６月２４日発売１２枚目両Ａ面シングルの表題曲のタイトル「愛くださいませ」を解禁し、初パフォーマンスを行った。

ライブは、ツアーのために書き下ろされた新曲「喝采パレード」からスタートすると１１枚目シングル「排他的ファイター」、１２枚目両Ａ面シングル表題曲の一つで日本テレビ（関東ローカル）にて６月１０日から放送される≠ＭＥ主演の連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」の主題歌「ここでファーストキッス」などが披露された。

アンコールでは未解禁だった１２枚目両Ａ面シングル表題曲のもう１曲のタイトル「愛くださいませ」がスクリーンに映し出されると、メンバーが、暗めの赤いドレスをモチーフにした衣装を身にまとって登場し、同曲が初披露された。同曲はセンターという概念をなくし、過去最高難易度のダンスに挑戦した。

冨田菜々風は「『愛くださいませ』を初披露させていただきました！今回も皆さんにすてきなものをお届けしたいなと思って、いつも以上にみんなですごく頑張ってきました。この楽曲の世界観に皆さんを引き込めていたらうれしいと思いますし、私たち≠ＭＥにもぜひ皆さんからの重い愛をたくさんくださいませ！」とコメント。

さらに冨田は「『愛くださいませ』の世界観に合わせてロングヘアにしました！」と報告。４枚目シングル「す、好きじゃない！」以来（２０２２年１０月１５日、幕張メッセ イベントホールでの『はにかみショート』でショートカットを披露）４年ぶりとなるロングヘアに大歓声が上がった。

蟹沢萌子は「新曲『愛くださいませ』を初披露しましたが、これからも皆さんに新たな≠ＭＥをたくさんお見せできるように頑張りたいと思います。これからも≠ＭＥをよろしくお願いします！」と意気込んだ。ツアー初日に続く新曲解禁・初披露のサプライズに会場はこの日一番の盛り上がりを見せた。