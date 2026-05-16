球審のジム・ウルフ氏

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打だった。チームは6-0で勝利した。この試合では球審が大きな話題に。アクシデント発生や太い上腕に対し「ムキムキすぎ」などの声が上がった。

この日の球審であるジム・ウルフ氏は、試合前からいきなり話題をさらった。1回表、大谷が打席に入るが、なかなか試合が始まらない。ウルフ氏のベルトにアクシデントが起きていたからだ。状況を確認した大谷とエンゼルス捕手オホッピーは思わず笑っていた。その後、ベルトの交換などが行われ、試合は約4分遅れで開始となった。

さらに、ウルフ球審は大谷らと並ぶと背丈は大きくはないが、半袖から出た上腕二頭筋は大きく膨らんでいた。この試合はNHK総合で中継されており、ネット上の視聴者からも様々な声が上がった。

「審判ゴツすぎるやろww」

「ベルトの審判さん、ムッキムキやな」

「球審の腕ムキムキすぎだろ」

「球審ムキムキすぎてバックル飛んだ説おもろい笑」

「筋肉むきむきマンやなぁ。羨ましい」

なお、ベルトの破損と思われたウルフ球審のアクシデントについて、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターのデビッド・ヴァセイ氏が状況を説明。「どうやらジム・ウルフのズボンのベルトの問題じゃないみたいです。どちらかというと、球審がつけるマイクの問題のようです。今はクルーチーフがマイクを装着することになっているので、どうやらそっちの機器にトラブルがあったみたいです」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）