【競馬】3歳未勝利（5月16日／新潟競馬場・ダート1200メートル）

【映像】豪快アクション！ 21歳女性騎手の圧巻競馬

小林美駒騎手（21）が16日の新潟2Rで今年15勝目を記録。その騎乗ぶりがファンから称賛を集めている。

1番人気に支持されたシュヴァルツシルト（牡3、美浦・田島、父ミスチヴィアスアレックス）に騎乗した小林騎手は、14番枠から好スタートを切ると、押して前へ。道中3番手から直線で前を捕らえにかかると、残り200メートルでナムラロダンとの追い比べに。最後は豪快なアクションで追った小林騎手の右ムチに応える形で外のシュヴァルツシルトが抜け出した。

良馬場の勝ち時計は1分13秒0。シュヴァルツシルトは5戦目での勝ち上がりとなった。

デビュー4年目の小林騎手は2023年3月に初騎乗。1年目から10勝、19勝、37勝と白星を重ねており、これが通算81勝目となった。

春の第1回福島開催でリーディング、第1回新潟開催でも3週連続で勝利するなど好調の小林騎手。力強い騎乗ぶりでの今年15勝目にファンたちはSNSで、「小林美駒は一皮完全に剥けたね。めっちゃ追えるじゃん」「コバミクは本当に追えて凄い」「シュヴァルツシルトおめでとう。みくちゃん流石！」などと称えた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）