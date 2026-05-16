日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「メンタル弱い女＆強い女」。サッカー元日本代表・柿谷曜一朗氏をゲストに迎えた。

メンタルについて聞かれた柿谷氏は１０代の頃を述懐。「やっぱり１０代の頃にちょっとこう、いろいろ言われすぎたっていうのは…」と振り返った。

柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約。卓越したテクニックと創造性にあふれた数々のプレーで「天才」「ジーニアス」の異名で若い時期から注目されてきたが「すいません…。僕、一応、天才って言われてたんですよ。１６歳でプロサッカー選手になって」と当時を回想。

つづけて「１６歳で（プロに）なってしまったんで、日常生活のこともできませんし。でも、天才って周りに言われるんで、努力もしません…。試合に出ても『あいつはチームのために走らない』とか、めっちゃ言われるんですよ」と振り返った。

柿谷氏は「言われるから逃げ出したくなるんですけど。『僕にはサッカーしかない』っていうことで。移籍して何とか這い上がったんで…」と話していた。

柿谷氏は、２０１４年にスイスの名門・バーゼルに移籍。日本復帰後は名古屋や徳島でも活躍しした。Ｊ１通算２３８試合出場５２得点。国際Ａマッチ１８試合出場５得点。