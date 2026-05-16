◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節 藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）

Ｊ２藤枝がアウェーで磐田を３―０で下し、「蒼藤決戦」３連勝を飾った。前半２６分にＤＦ森侑里（２７）の先制点、後半４分に明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）の追加点を演出したのは、今季加入の背番号１０のＭＦ菊井悠介（２６）だった。２アシストの活躍で勝利に貢献し、「いつも以上に力が入るゲームでした。多くのサポーターが来てくれていた中で、勝ててよかった」と笑顔を見せた。

先制点は、こぼれ球に素早く反応し、ゴール前の森へラストパス。森のヘディング弾をお膳立てした。後半４分のゴールでは、左ＣＫから右足で正確なクロスを供給。真鍋の頭にピタリと合わせた。

この日、槙野智章監督は、磐田との前回対戦で一発退場していた菊井に、あえてキャプテンマークを託した。「いつもロッカールームの掛け声だったり、見えないところでの振る舞いですごくキャプテンシーを発揮してくれている。ピッチでもリーダーシップを取ってくれている」と信頼を口にする。菊井自身も、前回対戦の因縁を前向きな力に変えていた。「蒼藤決戦は、藤枝に関わる全ての人のプライドに関わっている。勝負するだけ。気持ちで負けたら話にならない」。試合前には、オーストリアのザルツブルクのロッカールームに掲げられる自身の好きな言葉「ハードワークは才能に勝る」の精神を仲間に共有。全員攻撃の意識を高め、宿敵撃破へ導いた。

真鍋の追加点をアシストした左ＣＫにも、磨き上げてきた武器が詰まっている。プロ入りした松本山雅時代、当時監督だった名波浩氏（現日本代表コーチ）から「ＣＫはキッカーの質が８割。キックでほとんど勝負ありなところがあるから磨きまくれ」と助言を受け、多彩なアイデアと精度を追求してきたという。

黄金の左足を持つ名波氏が育てたキッカーは、特別大会ラストのホームいわき戦へ視線を向ける。「たくさんの方々に来ていただいて、すごく力になりました。勝利の喜びを分かち合えたことはすごくうれしかった。また厳しい戦いになると思いますが、しっかり勝って、最後もサポーターの方と喜べるように準備していきます」と力を込めた。（伊藤 明日香）