妊娠中の女性が仕事終わりに乗り込んだ電車は、帰宅ラッシュで満席。

【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に… その時、周りの反応は

優先席も埋まっていて、そこに座っていたのは......。

北海道在住の40代女性（投稿時）、Nさんの体験談。

＜Nさんからのおたより＞

次男を妊娠中の事です。通勤にはJRを利用していました。

その日の帰宅はラッシュ時間に当たり、電車の座席は埋まっていました。

私は「仕方ないな」と思いながら車両に乗り込みました。

優先席に行ったけど...

「もしかしたら空いてるかな」と思い、3人座れる優先席の前に行ったのですが、そちらも埋まっていて、さらに私の大きなお腹を見たおじさんとおばさんは寝たふりを始めたのです。

その時、残りの優先席1席にいたお兄さんが「どうぞ」と譲ってくれました。

お兄さんは事故にでもあったのか、顔もスーツの先から見える手も傷だらけ。

包帯を巻いているところもあり、寝たふりおじさんおばさんより優先席に座っていて欲しいくらいの感じでした。

ただ、私もお腹に張りが出て辛かったので有り難く譲って頂きました。

あの時のお腹の子もすっかり大人になりました。ありがとうございました。



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