結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」のグランプリファイナルが１６日、フジテレビ系で生放送され、結成３２年目のシャンプーハットと同２９年目のザ・パンチが１回戦で敗退した。

優勝候補の一角と目されたベテラン勢がそろって消えた。コンビ２人とも５０歳の大台で初ファイナルを迎えたシャンプーハットは、関西ではレギュラー番組を多数持つ人気者。持ち味の親しみやすい笑いでたたみかけたが、結成１８年目のリニアに２７９―２９３で敗れた。

ツッコミのてつじは「負けたー。何の景色も見られへんかったわ」と吐き捨てて笑わせた。ボケの恋さんは、昨年ファイナルに出場して話題になった「ザ・ぼんち」のぼんちおさむをイジる場面も。敗戦を受け「リニア調べてたらめちゃくちゃおもろいから、リニアが大好きになってしまった。自分たちは負けたけど、リニアの次、めっちゃ楽しみです」とエールを送った。

２４年準優勝のザ・パンチは、同じ吉本興業の後輩・トットに２７５―２９３と苦杯をなめた。ボケのパンチ浜崎は「この舞台に立てたことが本当にうれしくてごめんなさい」と言いながらも、急に民謡を歌いだし「ご来場ありがとうございました〜！」と最後までボケ倒していた。