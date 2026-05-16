『今日好き』出演で話題のMON7A、ドラマ初出演 フリースクールのOB役
昨年ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に出演し、今年1月にはメジャーデビューを果たしたアーティストのMON7Aが、俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）Huluオリジナルストーリー第6.5話（16日本編放送後配信）でドラマ初出演を果たす。
【写真】爽やかな金髪姿！ドラマ初出演のMON7A
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
MON7Aは、フリースクール「ユカナイ」にかつて通っていたOB・三代川類役として第6.5話に出演。そのまま23日放送の第7話にも出演する。
高校に行っていない16歳の大也（西山蓮都）がいつも通りソファでくつろいでいると、中学3年生の拓実（藤原聖）が受験に向けて勉強中なのを知る。しずくから、拓実は子どもに関わる仕事をするという目標ができ、保育科を目指していると聞く大也。「目標…あいつ、そんなこと考えてたんだ」と、大也は何やら考え込む。
そんな中、今は高校に毎日通っているというユカナイOBの類（MON7A）が差し入れを持ってくる。類は軽音部で音楽仲間を見つけたという。気が付けば、ダンス好きの陽菜（武内ひなた）やプロゲーマーを目指す智紀（大倉琉人）、ギターを覚えた真央（大井怜緒）や啓斗（金光泰市）など、周りはみんな夢中になるものがあるようだ。その中で、自分には何もないと気づいた大也は落ち込む。
「好きなことも夢も、俺にはないから。みんなと違って」と言い、しずくに勉強を教えてもらおうとする大也。そんな大也にしずくはどう向き合っていくのか。
【写真】爽やかな金髪姿！ドラマ初出演のMON7A
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
高校に行っていない16歳の大也（西山蓮都）がいつも通りソファでくつろいでいると、中学3年生の拓実（藤原聖）が受験に向けて勉強中なのを知る。しずくから、拓実は子どもに関わる仕事をするという目標ができ、保育科を目指していると聞く大也。「目標…あいつ、そんなこと考えてたんだ」と、大也は何やら考え込む。
そんな中、今は高校に毎日通っているというユカナイOBの類（MON7A）が差し入れを持ってくる。類は軽音部で音楽仲間を見つけたという。気が付けば、ダンス好きの陽菜（武内ひなた）やプロゲーマーを目指す智紀（大倉琉人）、ギターを覚えた真央（大井怜緒）や啓斗（金光泰市）など、周りはみんな夢中になるものがあるようだ。その中で、自分には何もないと気づいた大也は落ち込む。
「好きなことも夢も、俺にはないから。みんなと違って」と言い、しずくに勉強を教えてもらおうとする大也。そんな大也にしずくはどう向き合っていくのか。