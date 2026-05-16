タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≠ME」が16日、神戸ワールド記念ホールでアリーナツアー「喝采パレード」の兵庫公演を行い、6月24日発売の両A面新シングルの表題曲「愛くださいませ」を初パフォーマンスした。

ライブは、本ツアーのために書き下ろされた新曲「喝采パレード」から開幕し、新シングル表題曲の1つで日本テレビにて6月10日から放送されるグループ主演連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」の主題歌「ここでファーストキッス」などが披露された。ファンの放つ熱気で会場のボルテージは最高潮に達した。

アンコールでは、未解禁だった12枚目の両A面シングル表題曲のもう1曲のタイトル「愛くださいませ」がスクリーンに映し出され、≠MEのメンバーが、暗めの赤いドレスをモチーフにした衣装を身に纏って登場した。同曲は、センターという概念をなくし、過去最高難易度のダンスに挑戦。情念、執着、狂気に塗れた重く禍々しい愛を端々に感じる、恋より上の究極呪縛ソング。もはや≠MEの真骨頂は「負の恋愛ソング」であるのではないかと思わせるような曲に仕上がった。

冨田菜々風は「『愛くださいませ』を初披露させていただきました！今回も皆さんに素敵なものをお届けしたいなと思って、いつも以上にみんなですごく頑張ってきました。この楽曲の世界観に皆さんを引き込めていたら嬉しいと思いますし、私たち≠MEにもぜひ皆さんからの重い愛をたくさんくださいませ！」とコメント。さらに冨田は「『愛くださいませ』の世界観に合わせてロングヘアにしました！」と、ガラリとイメチェンした姿を披露した。2022年以来となるロングヘアの冨田に客席からは大歓声が上がった。

リーダーの蟹沢萌子は「新曲『愛くださいませ』を初披露しましたが、これからも皆さんに新たな≠MEをたくさんお見せできるように頑張りたいと思います。これからも≠MEをよろしくお願いします！」と意気込んだ。ツアー初日に続く新曲解禁・初披露のサプライズに会場はこの日一番の盛り上がりを見せた。

≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」は7月17日、18日に開催される横浜アリーナでのツアーファイナルまで駆け抜けていく。6月10日からはグループの主演ドラマが放送開始となる上、6月24日に12枚目両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」が発売されるなど、話題が目白押しの≠MEから目が離せない。