ＤｅＮＡ・篠木健太郎投手（２４）が１６日の巨人戦（東京ドーム）に先発し、５回９７球を投げて７安打３失点と粘投。しかし、チームは取って取られての打ち合いを勝ちきれず、２連敗を喫した。

初回はリズムのよく４人で仕留めたが、２、３回にＧ打線の猛攻を浴びた。１点リードの２回一死から連打で一、二塁とされ、後続・浦田に中前適時打を許して同点。直後に２点の援護点をもらって迎えた３―１の３回、先頭ダルベックから怒涛の４連打で、一挙に２点を返され、またも試合は振り出しに戻った。

その後の４、５回は軽快に３人斬りで抑え、これ以上の追加点を与えずマウンドを降りた。背番号３０は試合後「１年投げていれば打たれてしまうのは仕方がないが、今日は打たれ方がよくなかった」と反省を口にしつつ「４回、５回しっかり粘れたのはよかったと思う。次に向けてまたやっていきたい」次回登板を見据えた。

相川亮二監督（４９）は「全部が全部抑えられないのは当然、分かっている。先発としての役割はやってくれたので、あとは本人が反省してくれているのであれば、次につなげてほしい」と期待を寄せた。