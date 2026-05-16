松村沙友理、大量の母お手製粕汁公開「野菜たっぷりで最高」「栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】元乃木坂46で女優の松村沙友理が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。母の手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】33歳元乃木坂「栄養満点」具材たっぷりの母お手製粕汁公開
松村は「1日が終わるのが早すぎる。やりたい事が沢山あるのに時間が足りない」などと思いをつづり、ストーリーズに写真を投稿。しいたけや人参など具材がゴロッと入った粕汁を披露している。松村は「これはGW東京に来てくれた母が大量に作っておいてくれた粕汁。最高に美味しくて具材たっぷりで沁みる」とコメントしている。
この投稿に「野菜たっぷりで最高」「母の味って沁みますよね」「粕汁美味しそう」「たくさん食べられて良かったですね」「さゆりんご無理しないでね」「いつもお疲れ様です」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元乃木坂「栄養満点」具材たっぷりの母お手製粕汁公開
◆松村沙友理、母が大量に作った粕汁
松村は「1日が終わるのが早すぎる。やりたい事が沢山あるのに時間が足りない」などと思いをつづり、ストーリーズに写真を投稿。しいたけや人参など具材がゴロッと入った粕汁を披露している。松村は「これはGW東京に来てくれた母が大量に作っておいてくれた粕汁。最高に美味しくて具材たっぷりで沁みる」とコメントしている。
◆松村沙友理の投稿に反響
この投稿に「野菜たっぷりで最高」「母の味って沁みますよね」「粕汁美味しそう」「たくさん食べられて良かったですね」「さゆりんご無理しないでね」「いつもお疲れ様です」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】