メイプル超合金・安藤なつ、冷蔵庫の余り物でインスタント麺アレンジ「さっぱりして美味しそう」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】カズレーザー相方「さっぱりして美味しそう」インスタント麺アレンジ披露
安藤は「昨日の豆乳の残りでブルダックポックンミョン。紫蘇しおれてても美味しい」とつづり、Instagramストーリーズに写真を公開。韓国の人気インスタント麺を使ったアレンジ料理を披露した。麺に豆乳を絡め、香りつけにシソを加えた1品となっている。
この投稿に「アレンジ最高ですね」「レシピ知りたい」「美味しそう」「ブルダック私も好きです」「お腹すいてきた」「豆乳は初耳でした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】カズレーザー相方「さっぱりして美味しそう」インスタント麺アレンジ披露
◆安藤なつ、余り物を使ったアレンジ料理披露
安藤は「昨日の豆乳の残りでブルダックポックンミョン。紫蘇しおれてても美味しい」とつづり、Instagramストーリーズに写真を公開。韓国の人気インスタント麺を使ったアレンジ料理を披露した。麺に豆乳を絡め、香りつけにシソを加えた1品となっている。
◆安藤なつの投稿に反響
この投稿に「アレンジ最高ですね」「レシピ知りたい」「美味しそう」「ブルダック私も好きです」「お腹すいてきた」「豆乳は初耳でした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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