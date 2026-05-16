6月11日開幕のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に合わせて、東京・渋谷パルコでサッカーとファッションを掛け合わせたポップアップイベント「Rise Up for the Cup」（6月13日〜7月20日）が開催される。

ビンテージフットボールショップ「Bastone（バストーネ）」、クリエイティブディレクターKENJIROによる新鋭ブランド「BORN READY（ボーン・レディ）」、そしてアスリート特化型ファッションメディア「ATHLETE FASHION」が共同実施。歴史的なビンテージアーカイブ、20代最後の情熱を込めた新作アイテム、そしてスポーツ文化の発信という3つの側面から、サッカーとファッションの融合を体現する。

企画内容は斬新だ。W杯出場国と同じ、世界48カ国のユニホームを展示、販売するほか、48枚限定で「BORN READY」の1stコレクションを販売する。またスポーツとファッションを掛け合わせたメディア「ATHLETE FASHION」の特性を生かし、アスリートやインフルエンサーを招いたレセプションも展開していく。

世界中が熱狂に包まれるW杯期間中に、カルチャーの街、渋谷から発信していく。