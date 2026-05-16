2026年5月14日から募集開始した個人向け国債・変動10年（第194回債）の金利は「1.67％」です。もし、個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合、半年後にもらえる利息はいくらになるのかを解説します。※サムネイル画像：amanaimages

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2026年5月14日から募集開始した個人向け国債・変動10年（第194回債）の金利は「1.67％」です。

今回は、個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合、半年後にもらえる利息はいくらになるのか解説します。

個人向け国債・変動10年を「金利1.67％」で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？

個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合の6カ月後の利息の計算は以下のとおりです。

【半年後にもらえる利息】
・100万円×1.67％×1/2（半年間であるため）＝8350円

実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1696円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。

そのため、個人向け国債・変動10年を金利1.67％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「8350円−1696円＝6654円」となります。

参照：変動10年「第194回債」　財務省

個人向け国債「変動10年」は、金利上昇期に注目される「守りの資産」

個人向け国債には、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類があります。

今回ご紹介する「変動10年」は、半年ごとに金利が見直される「変動金利型」の国債です。満期は10年ですが、金利環境に応じて受け取る利息が変わるのが特徴です。

金利は、10年国債の市場金利をもとに決まり、「基準金利×0.66」で計算されます。そのため、市場金利が上昇すれば、受け取れる利息も増える可能性があります。一方で、金利が下がる局面では利息も低下するため、「ずっと同じ金利ではない」という点には注意が必要です。

個人向け国債のメリット

個人向け国債のメリットを、4つ見てみましょう。

▼メリット1：元本割れリスクが比較的低い
個人向け国債は、日本国が発行する債券です。株式や不動産のように価格変動で大きく損をする仕組みではなく、国の信用をもとに元本と利息が支払われます。もちろん絶対安全とは言い切れませんが、相対的に「守り重視」の金融商品といえます。

▼メリット2：最低金利0.05％が保証されている
「変動10年」「固定5年」「固定3年」は、いずれも年0.05％の最低金利保証があります。たとえ市場金利が低下しても、利息がゼロになることはありません。

▼メリット3：1万円から購入できる
個人向け国債は1万円から、1万円単位で購入できます。銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など、取り扱う金融機関も多く「まずは少額で始めてみたい」という初心者にも利用しやすい商品です。

▼メリット4：1年経過後は中途換金も可能
個人向け国債は、発行から1年経過すれば、満期前でも1万円単位で中途換金できます。現金が必要になった際も柔軟に対応できます。その際、直近2回分の利息（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる点に注意が必要です。

なお、災害時や購入者死亡時などは、1年未満でも換金できる特例があります。

個人向け国債のデメリット

次は、個人向け国債のデメリットを4つ見てみましょう。

▼デメリット1：インフレに弱い面がある
個人向け国債の金利は、物価上昇率と直接連動するわけではありません。そのため、インフレ率が国債の金利を上回る状態が続くと、実質的には「お金の価値」が目減りする可能性があります。

資産を守るには、株式や投資信託なども含め、分散投資を検討することも大切です。

▼デメリット2：原則1年間は換金できない
個人向け国債は、購入してすぐには換金できません。

発行から1年間は原則として中途換金不可となっており、1年以内にお金が必要になる場合などには向かない面があります。国債を購入するときは、その点をよく考え、余裕資金で行うことが大切です。

▼デメリット3：NISA（少額投資非課税制度）で購入できない
個人向け国債は、NISA口座では購入できません。そのため、受け取り利息には20.315％の税金がかかります。

ただし、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度（いわゆるマル優、特別マル優）」の適用を受け、非課税とすることができます。

▼デメリット4：売却益は期待できない
個人向け国債は、購入時も満期時も基本的に額面金額100円につき100円で扱われます。株式のように「値上がり益」を狙う商品ではなく、利益となるのは受け取り利息のみです。

1万円から、自分のペースで始められる

まとまった余裕資金を一度に動かすのは勇気がいりますが、個人向け国債は「1万円」からスタートできます。また、ネット銀行や証券会社から手軽に購入できるため、毎月の余剰分で少しずつ買い足していくような、柔軟な運用が可能です。

この機会に、買ってみようと思った方は、財務省が発表している取扱金融機関（2026年5月時点・876カ所）をチェックしましょう。

参照：「個人向け国債についてよくある質問」　財務省

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)