【5月募集】個人向け国債・変動10年を金利1.67％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息は？
2026年5月14日から募集開始した個人向け国債・変動10年（第194回債）の金利は「1.67％」です。
今回は、個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合、半年後にもらえる利息はいくらになるのか解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×1.67％×1/2（半年間であるため）＝8350円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1696円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・変動10年を金利1.67％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「8350円−1696円＝6654円」となります。
参照：変動10年「第194回債」 財務省
今回ご紹介する「変動10年」は、半年ごとに金利が見直される「変動金利型」の国債です。満期は10年ですが、金利環境に応じて受け取る利息が変わるのが特徴です。
金利は、10年国債の市場金利をもとに決まり、「基準金利×0.66」で計算されます。そのため、市場金利が上昇すれば、受け取れる利息も増える可能性があります。一方で、金利が下がる局面では利息も低下するため、「ずっと同じ金利ではない」という点には注意が必要です。
▼メリット1：元本割れリスクが比較的低い
個人向け国債は、日本国が発行する債券です。株式や不動産のように価格変動で大きく損をする仕組みではなく、国の信用をもとに元本と利息が支払われます。もちろん絶対安全とは言い切れませんが、相対的に「守り重視」の金融商品といえます。
▼メリット2：最低金利0.05％が保証されている
「変動10年」「固定5年」「固定3年」は、いずれも年0.05％の最低金利保証があります。たとえ市場金利が低下しても、利息がゼロになることはありません。
▼メリット3：1万円から購入できる
個人向け国債は1万円から、1万円単位で購入できます。銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など、取り扱う金融機関も多く「まずは少額で始めてみたい」という初心者にも利用しやすい商品です。
▼メリット4：1年経過後は中途換金も可能
個人向け国債は、発行から1年経過すれば、満期前でも1万円単位で中途換金できます。現金が必要になった際も柔軟に対応できます。その際、直近2回分の利息（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる点に注意が必要です。
なお、災害時や購入者死亡時などは、1年未満でも換金できる特例があります。
▼デメリット1：インフレに弱い面がある
個人向け国債の金利は、物価上昇率と直接連動するわけではありません。そのため、インフレ率が国債の金利を上回る状態が続くと、実質的には「お金の価値」が目減りする可能性があります。
資産を守るには、株式や投資信託なども含め、分散投資を検討することも大切です。
▼デメリット2：原則1年間は換金できない
個人向け国債は、購入してすぐには換金できません。
発行から1年間は原則として中途換金不可となっており、1年以内にお金が必要になる場合などには向かない面があります。国債を購入するときは、その点をよく考え、余裕資金で行うことが大切です。
▼デメリット3：NISA（少額投資非課税制度）で購入できない
個人向け国債は、NISA口座では購入できません。そのため、受け取り利息には20.315％の税金がかかります。
ただし、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度（いわゆるマル優、特別マル優）」の適用を受け、非課税とすることができます。
▼デメリット4：売却益は期待できない
個人向け国債は、購入時も満期時も基本的に額面金額100円につき100円で扱われます。株式のように「値上がり益」を狙う商品ではなく、利益となるのは受け取り利息のみです。
この機会に、買ってみようと思った方は、財務省が発表している取扱金融機関（2026年5月時点・876カ所）をチェックしましょう。
参照：「個人向け国債についてよくある質問」 財務省
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合、半年後にもらえる利息はいくらになるのか解説します。
個人向け国債・変動10年を「金利1.67％」で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合の6カ月後の利息の計算は以下のとおりです。
・100万円×1.67％×1/2（半年間であるため）＝8350円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1696円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・変動10年を金利1.67％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「8350円−1696円＝6654円」となります。
参照：変動10年「第194回債」 財務省
個人向け国債「変動10年」は、金利上昇期に注目される「守りの資産」個人向け国債には、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類があります。
今回ご紹介する「変動10年」は、半年ごとに金利が見直される「変動金利型」の国債です。満期は10年ですが、金利環境に応じて受け取る利息が変わるのが特徴です。
金利は、10年国債の市場金利をもとに決まり、「基準金利×0.66」で計算されます。そのため、市場金利が上昇すれば、受け取れる利息も増える可能性があります。一方で、金利が下がる局面では利息も低下するため、「ずっと同じ金利ではない」という点には注意が必要です。
個人向け国債のメリット個人向け国債のメリットを、4つ見てみましょう。
▼メリット1：元本割れリスクが比較的低い
個人向け国債は、日本国が発行する債券です。株式や不動産のように価格変動で大きく損をする仕組みではなく、国の信用をもとに元本と利息が支払われます。もちろん絶対安全とは言い切れませんが、相対的に「守り重視」の金融商品といえます。
▼メリット2：最低金利0.05％が保証されている
「変動10年」「固定5年」「固定3年」は、いずれも年0.05％の最低金利保証があります。たとえ市場金利が低下しても、利息がゼロになることはありません。
▼メリット3：1万円から購入できる
個人向け国債は1万円から、1万円単位で購入できます。銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など、取り扱う金融機関も多く「まずは少額で始めてみたい」という初心者にも利用しやすい商品です。
▼メリット4：1年経過後は中途換金も可能
個人向け国債は、発行から1年経過すれば、満期前でも1万円単位で中途換金できます。現金が必要になった際も柔軟に対応できます。その際、直近2回分の利息（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる点に注意が必要です。
なお、災害時や購入者死亡時などは、1年未満でも換金できる特例があります。
個人向け国債のデメリット次は、個人向け国債のデメリットを4つ見てみましょう。
▼デメリット1：インフレに弱い面がある
個人向け国債の金利は、物価上昇率と直接連動するわけではありません。そのため、インフレ率が国債の金利を上回る状態が続くと、実質的には「お金の価値」が目減りする可能性があります。
資産を守るには、株式や投資信託なども含め、分散投資を検討することも大切です。
▼デメリット2：原則1年間は換金できない
個人向け国債は、購入してすぐには換金できません。
発行から1年間は原則として中途換金不可となっており、1年以内にお金が必要になる場合などには向かない面があります。国債を購入するときは、その点をよく考え、余裕資金で行うことが大切です。
▼デメリット3：NISA（少額投資非課税制度）で購入できない
個人向け国債は、NISA口座では購入できません。そのため、受け取り利息には20.315％の税金がかかります。
ただし、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度（いわゆるマル優、特別マル優）」の適用を受け、非課税とすることができます。
▼デメリット4：売却益は期待できない
個人向け国債は、購入時も満期時も基本的に額面金額100円につき100円で扱われます。株式のように「値上がり益」を狙う商品ではなく、利益となるのは受け取り利息のみです。
1万円から、自分のペースで始められるまとまった余裕資金を一度に動かすのは勇気がいりますが、個人向け国債は「1万円」からスタートできます。また、ネット銀行や証券会社から手軽に購入できるため、毎月の余剰分で少しずつ買い足していくような、柔軟な運用が可能です。
この機会に、買ってみようと思った方は、財務省が発表している取扱金融機関（2026年5月時点・876カ所）をチェックしましょう。
参照：「個人向け国債についてよくある質問」 財務省
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)