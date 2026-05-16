【付録】「じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ」が付いてくる！ 『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が5月19日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』（宝島社）の「じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月19日に発売される『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』（税込2739円）。付録として、「じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ」が付いてきます。
発売30周年を迎えた人気スナック「じゃがりこ」のパッケージが、そのままポーチになりました。思わず本物と見間違えてしまいそうなほどの再現度で、フタの細部までこだわり抜かれたデザインが魅力です。お部屋のインテリアとして置いても可愛く、持ち歩けば周囲の視線を集めること間違いなしのアイテムに仕上がっています。
見た目の可愛さだけでなく、実用性もしっかり兼ね備えています。文房具やガジェット、コスメなどがすっきり収まる収納力に加え、着脱可能な「じゃがりこチャーム」と「じゃがりこ柄ストラップ」が付属する豪華仕様です。チャームは単体で手持ちのバッグやスマホに付けるなど、自分好みの使い方が楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』の「じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月19日に発売される『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』（税込2739円）。付録として、「じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ」が付いてきます。
本物そっくり！遊び心あふれるパッケージ再現度
発売30周年を迎えた人気スナック「じゃがりこ」のパッケージが、そのままポーチになりました。思わず本物と見間違えてしまいそうなほどの再現度で、フタの細部までこだわり抜かれたデザインが魅力です。お部屋のインテリアとして置いても可愛く、持ち歩けば周囲の視線を集めること間違いなしのアイテムに仕上がっています。
使い勝手抜群！豪華なチャーム＆ストラップ付き
見た目の可愛さだけでなく、実用性もしっかり兼ね備えています。文房具やガジェット、コスメなどがすっきり収まる収納力に加え、着脱可能な「じゃがりこチャーム」と「じゃがりこ柄ストラップ」が付属する豪華仕様です。チャームは単体で手持ちのバッグやスマホに付けるなど、自分好みの使い方が楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)