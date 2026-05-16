■陸上・ダイヤモンドリーグ（16日、中国・上海）

男子棒高跳に出場した世界記録保持者のA.デュプランティス（26、スウェーデン）が6m12の大会新記録をマークし、開幕戦を制した。

当初、今季のダイヤモンドリーグ（DL）は5月8日のドーハ大会で幕を開ける予定だったが、中東情勢を考慮し6月19日への延期が決定。そのため、この上海大会が今シーズンの開幕戦となった。

男子棒高跳に出場したデュプランティスは今年3月の世界陸上室内ツアー・シルバー大会のモンド・クラシックで6ｍ31を飛び、自身15回目の世界記録を更新したばかり。今大会は5ｍ60、5ｍ80、6m00を1回で成功し、早々と優勝を決めた。

ここからは記録との戦いとなった。まずは大会新記録となる6ｍ12を難なくクリアすると、バーを一気に20センチ上げて6ｍ32に。世界新記録に挑戦した。1回目、2回目は足がバーに当たり失敗。迎えた最終3回目はタイミングが合わなかった。自身16回目の世界記録更新とはならなかったが、別次元の力を見せつけ開幕戦を優勝で飾った。

