◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第７節１回戦 関学大４―１近大（１６日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

今秋ドラフト候補の関学大の左腕・飯田泰成（４年＝春日）が近大戦で好投した。８回１失点。８安打を許しながら要所を締める好投。１０三振を奪った。

第１節の４月４日の京大戦では１失点（自責０）の完投勝利も、エース級との投げ合いで好投しても敗れることが多かった。同１１日の関大戦（甲子園）では米沢友翔（４年＝金沢）との投げ合いに７回１失点も、相手は準完全試合を達成し黒星を喫していた。

徐々に狂う歯車。飯田は自分を見つめ直した。「最終学年で、結果を意識して力んでいた」と反省。前回登板からは投球練習を少なめにして、体幹を意識したトレーニングを増やした。

「今日は下級生の時のようにバッターとの対戦を純粋に楽しもうと思った」と腕を振った。８回１死一、二塁のピンチでは２者連続で空振り三振を奪い、派手なガッツポーズ。「自然に出ました」と笑顔が広がった。

“自己申告”の最速は１４７キロ。４月４日の京大戦（わかさスタジアム京都）の球場スピードガンで「１５１キロ」を計測も「あれは絶対出ていません」と自身の感覚を重要視しているだけに苦笑いで“否定”してみせた。

高校から目標にしてきたプロ入りに向けて苦しみながらも、見えてきた光明。「秋に向けてというのもありますし、今後の野球人生に向けて大事だと思っています」。きっぱりと前を見据えていた。