女優の白石まるみ（63）が16日までに、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。

白石は赤いミニスカートのバドミントン・ウエア姿で「元気だよ！」とし、「久しぶりにバドミントン指導の仕事に出ました。やっと元気を取り戻しましたので、ストレッチ指導からしっかり頑張りました!!」とつづった。

また「ミニスカート姿についても「もうかれこれ20年以上やってますが、一年通してずっとミニスカート だから全く生足、ミニに抵抗無し。笑」とした。

フォロワーからは「メチャクチャアクティブですね」「可愛すぎるだろー」「めちゃくちゃ美脚」「可愛いくて素敵です」などの声が寄せられていた。

白石は1978年、TBSドラマ「ムー一族」でデビュー。1982年にはアイドル歌手としてレコードデビュー。1992年4月には「母と子のテレビタイム土曜版」でニャンちゅうの初代パートナーとして「まるみおねえさん」として人気に。プライベートでは、1991年8月に長女で女優の守永真彩を出産。2007年3月に会社経営者の一般男性と再婚した。バドミントンは審判員の資格も持つ腕前。