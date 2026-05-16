出場は4年前のE-1選手権1試合のみ…韓国代表がW杯でサプライズ招集「驚きの抜擢」「最も注目を集めた」
韓国代表のワールドカップメンバーに名を連ねたDFイ・ギヒョク(江原FC)について、現地メディアが一斉に「サプライズ選出」と伝えている。
2000年7月7日生まれのイ・ギヒョクは蔚山HDの下部組織出身で、大学経由で水原FCに加入。その後済州ユナイテッドを経て24年から江原FCに所属し、Kリーグ通算128試合に出場している。今季のAFCチャンピオンズリーグエリートではFC町田ゼルビア戦で3試合、ヴィッセル神戸戦で1試合に出場した。
ただ、A代表ではカタールW杯前の2022年に行われたE-1選手権・香港戦の1試合に出場したのみ。現在指揮を執るホン・ミョンボ監督体制では24年11月に招集されたものの出番はなく、以降は招集さえされていなかった。そうした選手のメンバー入りに現地メディアは「驚きの抜擢」(イルガンスポーツ)、「今回の招集で最も注目を集めた」(OSEN)、「サプライズ選出の主役になった」(朝鮮日報)などと驚きを示している。
現地メディアによると、ホン・ミョンボ監督はイ・ギヒョクがセンターバック、左サイドバック、ボランチと様々なポジションでプレーできることを高く評価したという。また、「江原FCが良い試合運びを見せていて核はイ・ギヒョク」と太鼓判も押した模様。DFキム・ジュソン(広島)が3月シリーズで負傷したことも重なって逆転でのメンバー入りを果たした。
イルガンスポーツは同選手を「ディフェンスラインの要へと成長した。マンツーマン守備やカバーリング、ビルドアップ能力において安定感を見せている。184cmの身長を生かした空中戦の強さも備えている。ただ跳躍力が高いだけでなく、後方からボールを繋ぐ能力まで兼ね備えている」と紹介している。
2000年7月7日生まれのイ・ギヒョクは蔚山HDの下部組織出身で、大学経由で水原FCに加入。その後済州ユナイテッドを経て24年から江原FCに所属し、Kリーグ通算128試合に出場している。今季のAFCチャンピオンズリーグエリートではFC町田ゼルビア戦で3試合、ヴィッセル神戸戦で1試合に出場した。
現地メディアによると、ホン・ミョンボ監督はイ・ギヒョクがセンターバック、左サイドバック、ボランチと様々なポジションでプレーできることを高く評価したという。また、「江原FCが良い試合運びを見せていて核はイ・ギヒョク」と太鼓判も押した模様。DFキム・ジュソン(広島)が3月シリーズで負傷したことも重なって逆転でのメンバー入りを果たした。
イルガンスポーツは同選手を「ディフェンスラインの要へと成長した。マンツーマン守備やカバーリング、ビルドアップ能力において安定感を見せている。184cmの身長を生かした空中戦の強さも備えている。ただ跳躍力が高いだけでなく、後方からボールを繋ぐ能力まで兼ね備えている」と紹介している。