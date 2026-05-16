レジェンド岩清水梓、国内現役ラストマッチで決勝点!! アジア制覇目指すラストダンスへ
[5.16 WEリーグ第22節 東京NB 2-1 新潟L 味フィ西]
日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF岩清水梓が16日、現役最後のリーグ戦で決勝点を決めた。
岩清水は2011年の女子ワールドカップ優勝に貢献したほか、東京NB一筋でなでしこリーグ9度、WEリーグ1度、なでしこリーグカップ6度、皇后杯9度の優勝を経験したレジェンド。4月に今季限りでの現役引退を表明すると、直後のWEリーグクラシエカップも制覇して自身27個目のタイトルを獲得していた。
そうして迎えたこの日のWEリーグ最終節・アルビレックス新潟レディース戦が、国内で戦う現役最終戦。岩清水は今季初の先発出場となった。
すると1-1の後半27分、FW眞城美春が倒されてPKのチャンスが訪れた。キッカーは岩清水。WEリーグクラシエ杯決勝のPK戦ではクロスバーに当たったボールがGKに当たってゴールに吸い込まれる珍しい成功になっていたが、この日はGKの逆にしっかりと決めてみせた。
岩清水は後半36分、両チームの選手が作った花道を通って交代。チームは2-1で逃げ切って今季のWEリーグを勝利で締めくくった。試合後のフラッシュインタビューでは「もっと前にCKとかでいいのがあった。それを決められないのが今の実力」と苦笑いを浮かべつつ、「最後勝って終われた」と喜びを口にしていた。
東京NBはこの後韓国に渡り、アジア制覇を目指してAFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)準決勝のメルボルン・シティウィメン(オーストラリア)戦を20日に行う。勝利すると同じく韓国で、ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)対水原FC(韓国)の勝者と23日の決勝で対戦する。
日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF岩清水梓が16日、現役最後のリーグ戦で決勝点を決めた。
岩清水は2011年の女子ワールドカップ優勝に貢献したほか、東京NB一筋でなでしこリーグ9度、WEリーグ1度、なでしこリーグカップ6度、皇后杯9度の優勝を経験したレジェンド。4月に今季限りでの現役引退を表明すると、直後のWEリーグクラシエカップも制覇して自身27個目のタイトルを獲得していた。
すると1-1の後半27分、FW眞城美春が倒されてPKのチャンスが訪れた。キッカーは岩清水。WEリーグクラシエ杯決勝のPK戦ではクロスバーに当たったボールがGKに当たってゴールに吸い込まれる珍しい成功になっていたが、この日はGKの逆にしっかりと決めてみせた。
岩清水は後半36分、両チームの選手が作った花道を通って交代。チームは2-1で逃げ切って今季のWEリーグを勝利で締めくくった。試合後のフラッシュインタビューでは「もっと前にCKとかでいいのがあった。それを決められないのが今の実力」と苦笑いを浮かべつつ、「最後勝って終われた」と喜びを口にしていた。
東京NBはこの後韓国に渡り、アジア制覇を目指してAFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)準決勝のメルボルン・シティウィメン(オーストラリア)戦を20日に行う。勝利すると同じく韓国で、ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)対水原FC(韓国)の勝者と23日の決勝で対戦する。
サッカーの神様はまだ見ていた!— WEリーグ|日本女子プロサッカーリーグ (@WE_League_JP) May 16, 2026
国内現役ラストマッチとなる #岩清水梓 がPKを落ち着いて決め、勝ち越しゴールを奪う
ゴール動画
SOMPOWEリーグ 第22節
⚽️ 岩清水梓 (日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
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