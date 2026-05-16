FC東京キム・スンギュが韓国代表最多タイの4度目W杯行きも、チームメイトの“5度目”をリスペクト「とても自慢できない…」
[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]
FC東京のGKキム・スンギュは韓国代表の北中米ワールドカップメンバー入りを果たした。試合開始の午後2時と同タイミングでメンバー発表会見が行われるという特殊な事態。「会見と試合の時間が重なったので、(メンバー入りの)確認は試合後になった」と、その瞬間を振り返った。
自身4度目のW杯行きを知ることなく、浦和レッズとの接戦でゴールを守り切った。0-0で決着はつかずPK戦へ。1人目と9人目を止めるも、なかなか勝敗はつかない。「自分の番まで回ってくるなと思っていた(笑)」(スンギュ)。結局、自らも11人目のキッカーを務めることになったものの、冷静に決め切ることができた。
「心の中ではとても緊張していた。だけど、そう見えないように蹴った」。PK戦は13人目までもつれ込んだ。スンギュにとっても「初めて」という長丁場の戦いだったが、相手のキッカーが外し、10-9で勝ち点2を得ることができた。
韓国サッカー史上最多タイとなる4大会連続W杯行きを決めた。だが、スンギュは「とても自慢できることではない」と笑う。理由は、FC東京でともに戦うDF長友佑都も5大会連続でメンバー入りしたから。守護神はチームメイトへのリスペクトを口にする。
「私は4回目だけど、GKとして、というところがある。長友選手はポジション的にも5回はとても大変なことだと思うし、とても誇らしい。私もすばらしいと感じている」
2024年のアジアカップで大怪我を負った。リハビリを乗り越えて昨年6月にFC東京に加入し、Jリーグに復帰。「大きな怪我があったなかでW杯に出ることはとても想像できなかった。東京にとてもたくさんのことを助けられてここまで来れた」。偉業を果たしても謙虚な姿勢は忘れずに、再びW杯の舞台に立つ。
(取材・文 石川祐介)
FC東京のGKキム・スンギュは韓国代表の北中米ワールドカップメンバー入りを果たした。試合開始の午後2時と同タイミングでメンバー発表会見が行われるという特殊な事態。「会見と試合の時間が重なったので、(メンバー入りの)確認は試合後になった」と、その瞬間を振り返った。
自身4度目のW杯行きを知ることなく、浦和レッズとの接戦でゴールを守り切った。0-0で決着はつかずPK戦へ。1人目と9人目を止めるも、なかなか勝敗はつかない。「自分の番まで回ってくるなと思っていた(笑)」(スンギュ)。結局、自らも11人目のキッカーを務めることになったものの、冷静に決め切ることができた。
韓国サッカー史上最多タイとなる4大会連続W杯行きを決めた。だが、スンギュは「とても自慢できることではない」と笑う。理由は、FC東京でともに戦うDF長友佑都も5大会連続でメンバー入りしたから。守護神はチームメイトへのリスペクトを口にする。
「私は4回目だけど、GKとして、というところがある。長友選手はポジション的にも5回はとても大変なことだと思うし、とても誇らしい。私もすばらしいと感じている」
2024年のアジアカップで大怪我を負った。リハビリを乗り越えて昨年6月にFC東京に加入し、Jリーグに復帰。「大きな怪我があったなかでW杯に出ることはとても想像できなかった。東京にとてもたくさんのことを助けられてここまで来れた」。偉業を果たしても謙虚な姿勢は忘れずに、再びW杯の舞台に立つ。
(取材・文 石川祐介)