森保J期待の左WG俵積田晃太が今季初出場…長期離脱中に“肉体改造”「進化した姿をもっと」2030年への再出発
[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]
森保ジャパンの一員として北中米W杯最終予選のピッチに立った期待の左ウインガーが、半年間の長期離脱を乗り越え、待望の公式戦復帰を果たした。
FC東京のMF俵積田晃太は浦和戦の後半25分、4-2-3-1の左サイドハーフで途中出場し、昨年11月9日の町田戦以来6か月ぶりの公式戦復帰。「最初は(プレシーズン)キャンプが終わって次の次くらいの試合から行く予定だったけど、ケガが長引いたり、他の部分をやったりして長引いてしまった」。度重なる負傷を乗り越えてのカムバックだった。
松橋力蔵監督からは「楽しんで来い」と送り出され、「とにかくもうがむしゃらに初心に戻って、とにかくゴールに向かって行こうと考えていた」と俵積田。投入直後から意気込みをピッチで表現し、長期の負傷明けという難しい状況ながらも「自分の特徴はチームメートも分かってくれているし、どんどん積極的に行こう」と積極果敢にドリブル突破を仕掛けていった。
後半36分には積極的なドリブル突破で中央に切り込み、右足でのミドルシュートも。大きくゴールの上に外れ、「ああいうところを本来は決めていかないといけない。どんどん改善しないといけない」と悔いを残したものの、最後はPK戦でも4人目のキックを成功させ、「(PKは)ちょっと緊張しすぎて息切れした状態みたいな感じだったけど決められて良かった」と上々の復帰戦となった。
22歳の俵積田は2024年6月、日本代表が北中米W杯出場権を決めた直後のW杯最終予選でA代表初招集を勝ち取り、アウェーでのオーストラリア戦(●0-1)でデビューを飾った森保ジャパン経験者。最後は負傷の影響もあってメンバー争いに食い込めなかったが、国内では稀少なウインガーとして国際Aマッチ3試合の経験を持つ期待の存在だ。
奇しくも復帰戦前日の15日には北中米W杯に臨む日本代表メンバーが発表され、チームメートのDF長友佑都が選出されていた。「ケガもあって難しいのは分かっていたけど、ここからどんどん追いついて追い越していけたら」という思いで発表を見ていたという22歳は、未来の代表ウインガーとして「いまは三笘さんとかが(世界で)すごく活躍しているけど、超せるように頑張っている。小さい頃から日本代表で戦うことを夢に決めて頑張ってきたので、そこの舞台に立てるように頑張りたい」と新たな決意を口にした。
次の目標は2030年にスペイン、ポルトガル、モロッコ、ウルグアイ、パラグアイ、アルゼンチンの6か国で広域開催される次回W杯。そのための準備は着実に進んでいる。この日、ピッチに立った俵積田は以前よりも上半身が一回り大きくなったような印象だったが、離脱期間には抜本的な肉体改造に取り組んでいたのだという。
「筋トレにはすごい目を向けてやってきた。食事から全て、本当に自分の身体をイチから作り直してこの半年間やってきたので、進化した姿をこれからもっと見せられれば。トレーナーの人からいろいろなことを聞いて自分の中に取り込んできました」(俵積田)
その日々の中では長友からも食事面へのアドバイスをもらい、体作りに活かしていたという俵積田。大先輩の5大会連続W杯メンバー入りには「すごいなという一言。本当にさすがだなと思う。ただ自分も負けていられないので、長友さんに認められるように頑張っていきたい」と大いに刺激を受け、4年後の夢舞台へ再スタートを切った。
(取材・文 竹内達也)
森保ジャパンの一員として北中米W杯最終予選のピッチに立った期待の左ウインガーが、半年間の長期離脱を乗り越え、待望の公式戦復帰を果たした。
FC東京のMF俵積田晃太は浦和戦の後半25分、4-2-3-1の左サイドハーフで途中出場し、昨年11月9日の町田戦以来6か月ぶりの公式戦復帰。「最初は(プレシーズン)キャンプが終わって次の次くらいの試合から行く予定だったけど、ケガが長引いたり、他の部分をやったりして長引いてしまった」。度重なる負傷を乗り越えてのカムバックだった。
後半36分には積極的なドリブル突破で中央に切り込み、右足でのミドルシュートも。大きくゴールの上に外れ、「ああいうところを本来は決めていかないといけない。どんどん改善しないといけない」と悔いを残したものの、最後はPK戦でも4人目のキックを成功させ、「(PKは)ちょっと緊張しすぎて息切れした状態みたいな感じだったけど決められて良かった」と上々の復帰戦となった。
22歳の俵積田は2024年6月、日本代表が北中米W杯出場権を決めた直後のW杯最終予選でA代表初招集を勝ち取り、アウェーでのオーストラリア戦(●0-1)でデビューを飾った森保ジャパン経験者。最後は負傷の影響もあってメンバー争いに食い込めなかったが、国内では稀少なウインガーとして国際Aマッチ3試合の経験を持つ期待の存在だ。
奇しくも復帰戦前日の15日には北中米W杯に臨む日本代表メンバーが発表され、チームメートのDF長友佑都が選出されていた。「ケガもあって難しいのは分かっていたけど、ここからどんどん追いついて追い越していけたら」という思いで発表を見ていたという22歳は、未来の代表ウインガーとして「いまは三笘さんとかが(世界で)すごく活躍しているけど、超せるように頑張っている。小さい頃から日本代表で戦うことを夢に決めて頑張ってきたので、そこの舞台に立てるように頑張りたい」と新たな決意を口にした。
次の目標は2030年にスペイン、ポルトガル、モロッコ、ウルグアイ、パラグアイ、アルゼンチンの6か国で広域開催される次回W杯。そのための準備は着実に進んでいる。この日、ピッチに立った俵積田は以前よりも上半身が一回り大きくなったような印象だったが、離脱期間には抜本的な肉体改造に取り組んでいたのだという。
「筋トレにはすごい目を向けてやってきた。食事から全て、本当に自分の身体をイチから作り直してこの半年間やってきたので、進化した姿をこれからもっと見せられれば。トレーナーの人からいろいろなことを聞いて自分の中に取り込んできました」(俵積田)
その日々の中では長友からも食事面へのアドバイスをもらい、体作りに活かしていたという俵積田。大先輩の5大会連続W杯メンバー入りには「すごいなという一言。本当にさすがだなと思う。ただ自分も負けていられないので、長友さんに認められるように頑張っていきたい」と大いに刺激を受け、4年後の夢舞台へ再スタートを切った。
(取材・文 竹内達也)